Blog: Stellenabbau bei Tadano in Zweibrücken beginnt, Bedrohungslage an Schule in Kaiserslautern, Reaktionen aus der Pfalz auf Ampel-Aus

15:44 Uhr ++ Tadano in Zweibrücken beginnt mit Stellenabbau ++ Beim Kranhersteller Tadano in Zweibrücken laufen derzeit die Vorbereitungen für den angekündigten Personalabbau. Nach dem vierwöchigen Streik und einer Einigung im Oktober steht fest: Bis zu 260 Mitarbeiter sollen das Unternehmen verlassen. Etwa 250 Tadano-Mitarbeitende in Zweibrücken haben jetzt einen Aufhebungsvertrag erhalten. Das bedeutet: Sie können freiwillig entscheiden, ob sie das Unternehmen mit einer Abfindung verlassen wollen oder nicht. Betriebsratschef Eduard Glass erklärte, dass es keine Kündigungen mehr geben müsste, wenn genug Leute das Angebot annehmen. Doch ob das wirklich so kommt, ist noch unklar - meint auch Peter Vollmer von der Gewerkschaft IG Metall. Die Stimmung in der Belegschaft sei im Moment sehr angespannt. Auch wenn die Produktion wieder laufe, säßen die Folgen des langen Streiks noch tief. Während ein Werk mindestens bis Ende 2028 gesichert ist, soll das andere Werk bis Sommer 2025 geschlossen werden. Ein Käufer dafür wurde bisher allerdings nicht gefunden.

14:38 Uhr ++ Zwick ist Vorsitzender des Städtetages Rheinland-Pfalz ++ Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) ist jetzt auch Vorsitzender des Städtetages Rheinland-Pfalz. Darüber haben die Mitglieder heute bei einer Versammlung in Koblenz abgestimmt. Bei seiner Antrittsrede hat sich Zwick zu den Problemen und Herausforderungen der Kommunen im Land geäußert. Es gebe einen "ganzen Blumenstrauß von Problemen", so Zwick. Am drängendsten nannte er die Unterfinanzierung der Kommunen. Gerade deshalb fordert Zwick nach dem Aus der Ampel-Koalition im Bundestag eine schnelle Entscheidung für eine neue Regierung und dadurch Planungssicherheit.

11:59 Uhr ++ KL: Kulturszene beschwert sich über gesperrte Gelder ++ Die freie Kulturszene in Kaiserslautern hat sich in einem offenen Brief an die Stadt über gesperrte Gelder beschwert. 20.000 Euro hat die Stadt Kaiserslautern zu Beginn des Jahres für freie Kulturschaffende in Aussicht gestellt. Was davon bis Juni nicht ausgezahlt wurde, ist wegen der Haushaltssperre jetzt aber gesperrt. Das finden die Unterzeichner des Briefs unverhältnismäßig. Die Kleinbeträge für die Kultur stünden in keinem Verhältnis zu den Millionendefiziten im Pflichtbereich des Haushalts. Sie fordern deshalb, dass das gesperrte Geld doch noch ausbezahlt wird. Dabei geht es um rund 8.000 Euro. Mit diesem Geld könnten zum Beispiel ein Street-Art-Graffiti-Projekt umgesetzt werden. Oder ein Burlesk-Comedy-Projekt. Die Anträge dafür seien bei der Stadt eingegangen. Das hat der Kulturreferent bestätigt. Für die betroffenen Projekte bedeutet das, dass sie sich an anderen Stellen nach Fördermitteln umsehen müssen - oder nicht stattfinden können. Die Stadt prüft nach eigenen Angaben gerade, ob das Geld trotz Haushaltssperre ausbezahlt werden kann.

11:07 Uhr ++ Verkehrskampagne für Amerikaner in der Westpfalz ++ Alkohol und Drogen können am Steuer dramatische Folgen haben. Darüber klärt heute die Polizei in Landstuhl und Kaiserslautern auf. Die Plakat- und Postkarten-Kampagne "Schlüsselmomente" richtet sich besonders an die amerikanische Militär-Community.Denn obwohl viele US-Soldaten schon länger in der Westpfalz leben, kennen sie sich laut Polizei oft nicht genau mit den deutschen Regeln zu Alkohol und Drogen im Straßenverkehr aus. Deshalb läuft die neue Verkehrskampagne "Schlüsselmomente" zweisprachig - sowohl auf der Air Base Ramstein als auch in den umliegenden Gemeinden. Auch Gaststätten in Kaiserslautern und Landstuhl machen mit: Sie sollen Plakate und Postkarten zur Aktion möglichst breit unter ihren Gästen verteilen. Ziel der Kampagne ist es, Menschen deutlich zu machen, wie gefährlich Alkohol und Drogen am Steuer sind. Schon ein unachtsamer Moment könnte zu einem schweren Unfall führen.

10:28 Uhr ++ Westpfalz bekommt Koordinierungsstelle für Vormundschaften ++ In der Westpfalz soll eine Koordinierungsstelle für Vormundschaften entstehen. Die Stadt und der Kreis Kaiserslautern wollen die Stelle gemeinsam mit dem Kreis Kusel und dem Donnersbergkreis einrichten. Wenn sich Eltern nicht um ihre minderjährigen Kinder kümmern können oder wollen, dann bekommen die Kinder einen sogenannten Vormund. Für die Jugendämter ist das nach einer Gesetzesänderung mit vielen Aufgaben verbunden. Die Kreise Kaiserslautern, Kusel und Donnersberg und die Stadt Kaiserslautern wollen hier nun einen gemeinsamen Weg gehen und eine Koordinierungsstelle einrichten. Dort sollen ehrenamtliche Vormünder gesucht, geschult und betreut werden. Auch sollen die Mitarbeiter der Koordinierungsstelle mit den Kindern und Jugendlichen reden und schauen, dass es ihnen mit ihrem Vormund gut geht. Dafür sollen zwei volle Stellen geschaffen werden. Der Stadtrat in Kaiserslautern hat der gemeinsamen Koordinierungsstelle bereits zugestimmt.

9:41 Uhr ++ Erinnerungsstücke von Olympischen Spielen werden versteigert ++ Wer ein Erinnerungsstück der Olympischen Spiele in Paris haben möchte, hat ab kommender Woche wieder die Chance dazu. Dann bietet die Firma "Restlos" aus Kaiserslautern nochmal Gegenstände aus dem olympischen Dorf an, die ersteigert werden können. Wann genau die Online-Auktion startet und wieviel versteigert wird, ist noch nicht klar. Der Geschäftsführer von "Restlos" hat gesagt, dass die Firma erst schauen muss, wann die LKW mit den Gegenständen aus Paris in Kaiserslautern eintreffen. Interessierte können aber auch dieses Mal wieder Gegenstände wie Massageliegen, Barhocker und Schließfächer ersteigern.

8:36 Uhr ++ Landstraße zwischen Weilerbach und Rodenbach wird wieder freigegeben ++ Gute Nachrichten für alle Autofahrerinnen und Autofahrer: Die Landstraße zwischen Weilerbach im Kreis Kaiserslautern und Rodenbach wird heute Vormittag wieder freigegeben. Das hat der LBM Kaiserslautern mitgeteilt. Die Straße war seit Mitte Oktober wegen Bauarbeiten gesperrt. Auf rund drei Kilometern wurde die komplette Asphaltdecke erneuert, außerdem gab es Reparaturen an der Brücke beim Industriegebiet Nord. Die Arbeiten dauerten knapp vier Wochen und kosteten rund 520.000 Euro. Durch die Erneuerung der Strecke soll der Verkehr dort wieder sicherer und flüssiger laufen.

8:36 Uhr ++ Streik bei Opel in Kaiserslautern ++ In Kaiserslautern kommt es heute erneut zu Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie. Nachdem Anfang der Woche Mitarbeiter von General Dynamics und Gebrüder Pfeiffer auf die Straßen gegangen sind, wird heute das Opelwerk in Kaiserslautern bestreikt. Die Gewerkschaft IG Metall hat drei Kundgebungen vor dem Werk angekündigt. Die erste beginnt um kurz vor 11 Uhr. Die letzte endet gegen 1 Uhr in der Nacht. Die Gewerkschaft IG Metall fordert eine Lohnerhöhung von sieben Prozent für ein Jahr. Die Arbeitgeber bieten bisher nur 3,6 Prozent für über zwei Jahre - für die IG Metall zu wenig, um die Inflation auszugleichen.

7:47 Uhr ++ Was sagt die Wirtschaft in der Westpfalz zum Wahlsieg von Donald Trump? ++ Der erneute Wahlsieg von Donald Trump könnte unterschiedliche Auswirkungen auf die Wirtschaftslage in der Westpfalz haben. Das sagen unter anderem der Kaiserslauterer Bundestagsabgeordnete Matthias Mieves (SPD), ein Sprecher von John Deere in Zweibrücken und ein Sprecher des Unternehmens Convar in Pirmasens, das haltbare Nahrungsmittel für Krisen und den Zivilschutz herstellt.

6:38 Uhr ++ Wasserrohrbruch in Trippstadt - Hauptstraße gesperrt ++ In Trippstadt im Kreis Kaiserslautern müssen Autofahrer Umwege einplanen. Wegen eines Wasserrohrbruchs ist die Hauptstraße am späten Abend voll gesperrt worden. Laut der Verbandsgemeinde ist eine Umleitung in Richtung Schwimmbad eingerichtet. Wie lange es dauert, den Wasserrohbruch zu reparieren, steht noch nicht fest.

6:32 Uhr ++ Das sagen Politiker aus der Westpfalz zur Entlassung von Christian Lindner ++ Die Ampelregierung ist Geschichte. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am späten Abend Finanzminister Christian Lindner (FDP) entlassen. Die richtige Entscheidung - das sagen die SPD-Bundestagsabgeordneten aus der Westpfalz, Angelika Glöckner und Matthias Mieves.

16:30 Uhr ++ 500 Saugroboter aus Lkw gestohlen ++ Die Polizei Kaiserslautern sucht 500 Staubsauger-Roboter. Die wurden nämlich aus einem Lkw gestohlen – was dem Fahrer aber erst auffiel, als er die Roboter in Kaiserslautern abladen wollte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte der Laster nachts in einem Industriegebiet in Niedersachsen gestanden. Es sei davon auszugehen, dass die Langfinger dort zugeschlagen haben. Die Saugroboter haben einen Wert von 80.000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

15:30 Uhr ++ Razzia des Zoll in Kaiserslautern ++ Ermittler vom Zoll und der Steuerfahndung sind heute - auch in Kaiserslautern - gegen mutmaßliche Steuerbetrüger aus der Baubranche vorgegangen. Die Razzia fand in fünf Bundesländern gleichzeitig statt. Beamte durchsuchten Wohn- und Geschäftsräume sowie Baustellen. In Rheinland-Pfalz war nach Auskunft des Zolls ausschließlich Kaiserslautern betroffen. Genauere Angaben zum Umfang der Durchsuchungen in Kaiserslautern gab es nicht. Die durchsuchten Firmen in den fünf Bundesländern sollen sich organsiert und Sozialversicherungsbeiträge unterschlagen haben. Bei den Razzien hat es bisher drei Festnahmen gegeben.

14:46 Uhr ++ Müll an Altkleidercontainern in Kaiserslautern ++ Essensreste, Hundehaufen, Bauschutt: Wild abgelagerter Müll an Altkleidercontainern in Kaiserslautern macht dem Roten Kreuz und dem Malteser Hilfsdienst zu schaffen. Das Problem sei nach Angaben der beiden Hilfsorganisatoren seit Jahren bekannt, eine Lösung nicht in Sicht. Der illegal entsorgte Müll sorge nicht nur vor dem Container für Frust. Häufig lande der Müll auch in den Containern. Dadurch werden gut erhaltene Hosen oder Oberteile so stark verschmutzt, dass sie nicht mehr weitergegeben oder recycelt werden können.

12:52 Uhr ++ Weiterer "Himmelbriefkasten" auf Friedhof Kaiserslautern ++ Auf dem Hauptfriedhof in Kaiserslautern gibt es ab sofort eine neue Möglichkeit zur Trauer für Familien, die ein Kind verloren haben. Der Hospizverein Kaiserslautern hat in der Nähe des Bereichs, in dem die Kindergräber sind, einen weiteren s

12:34 Uhr ++ Stadt Kaiserslautern kauft zwei Krankenwagen ++ Die Stadt Kaiserslautern wird zwei Krankenwagen kaufen. Das hat der Stadtrat am Montag beschlossen. Die beiden Transportwagen sind für den ehrenamtlichen Katastrophenschutz der Stadt vorgesehen. Die Fahrzeuge kosten insgesamt 600.000 Euro. Sie sollen zwei in die Jahre gekommene Krankentransportwagen der sogenannten Schnelleinsatzgruppe Sanitätsdienst ersetzen. Bis sie geliefert werden, dauert es aber vermutlich noch bis 2026. Die Stadt hofft, Fördergelder für die Fahrzeuge zu bekommen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.11.2024 um 11:30 Uhr.

9:39 Uhr ++ US-Wahl: Sarah Wagner von der Atlantischen Akademie zu Trump-"Gefahr" ++ Republikaner Donald Trump wird offenbar wieder Präsident der USA. Kritisch sieht das Politikwissenschaftlerin Sarah Wagner von der Atlantischen Akademie in Kaiserslautern. Trump als neuer US-Präsident könnte sich auf die Wirtschaft und den Handel in der Westpfalz auswirken. Denn das Geschäft mit Amerika könnte schwieriger werden, sagt Wagner: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.11.2024 um 8:30 Uhr.

8:39 Uhr ++ KL: Große Beteiligung an der Umfrage zur neuen Theaterwiese ++ Wie soll die Theaterwiese vor dem Pfalztheater in Kaiserslautern zukünftig aussehen? Dazu hat die Stadt Ideen der Bürger gesammelt. Und die Resonanz war groß: Online und per Post haben mehr als 450 Menschen Vorschläge gemacht. Die vielen Vorschläge und Ideen zur Umgestaltung der Theaterwiese werden aktuell im Referat Stadtentwicklung ausgewertet. Wann die Ergebnisse veröffentlicht werden, steht noch nicht fest. Die Stadt bittet um Geduld: Man wolle das Engagement der Bürger würdigen und daher die Vorschläge gründlich analysieren. Als erstes sollen die Ergebnisse im Stadtrat präsentiert werden. Danach will die Stadt einen umfassenden Plan erstellen, der festlegt, wie der Platz vor dem Theater zukünftig genau aussehen und genutzt werden soll. Möglich sind zum Beispiel ein Bouleplatz, Sitzgelegenheiten im Schatten und eine mobile Bühne. Die Wiese vor dem Pfalztheater soll künftig genutzt werden. Dafür haben die Bürger viele Vorschläge bei der Stadt eingereicht. SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.11.2024 um 7:30 Uhr.

8:02 Uhr ++ Pfälzer Gefängnisseelsorger rufen zu Weihnachtsspenden auf ++ Die evangelischen Gefängnisseelsorger in der Pfalz rufen zu Weihnachtsspenden für Inhaftierte auf. Die Spenden sind demnach für bedürftige Gefangene in Zweibrücken und Frankenthal und der Jugendstrafanstalt Schifferstadt. Mit den Spenden können auch verschiedene Workshops mitfinanziert werden - zum Beispiel Theater- oder Trainingskurse. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.11.2024 um 7:30 Uhr.

7:22 Uhr ++ KL: Wieder Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie ++ In Kaiserslautern wird heute in der Metall- und Elektroindustrie wieder gestreikt. Diesmal beteiligen sich die Betriebe General Dynamics und Gebrüder Pfeiffer bzw. die Barbarossawerke. Die Protestaktion startet um 9:30 Uhr mit einer Kundgebung am Kolpingplatz und endet um 11:30 Uhr. Die Gewerkschaft IG Metall fordert eine Lohnerhöhung von 7 Prozent für ein Jahr. Die Arbeitgeber bieten bisher nur 3,6 Prozent über zwei Jahre - für die IG Metall zu wenig, um die Inflation auszugleichen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 06.11.2024 um 7:30 Uhr.

17:30 Uhr ++ Raser im Kreis Kaiserslautern 90 km/h zu schnell ++ Ein saftiges Bußgeld kommt auf einen Autofahrer zu, der bei Johanniskreuz im Kreis Kaiserslautern von der Polizei geblitzt wurde. Bei erlaubten 30 km/h hatte der Autofahrer auf der Bundesstraße 122 km/h auf dem Tacho. Damit erwarten ihn zwei Monate Fahrverbot und ein Bußgeld von mehr als 700 Euro. Der Raser war aber nicht der Einzige, der den Beamten ins Netz ging: In rund zwei Stunden kontrollierten die Ordnungshüter 188 Fahrzeuge, davon waren 71 zu schnell. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 05.11.2024 um 17:30 Uhr.

15:46 Uhr ++ Verfahren gegen ehemaligen Homburger OB eingestellt ++ Die Detektivaffäre und die Verurteilung wegen Haushaltsuntreue bleiben für den ehemaligen Homburger Oberbürgermeister Rüdiger Schneidewind versorgungsrechtlich ohne Folgen. Das berichtet der Saarländische Rundfunk. Demnach wurde das Disziplinarverfahren gegen den Ex-OB eingestellt. Er bekommt seit Oktober das ihm zustehende Ruhegehalt. Nach Angaben des saarländischen Innenministeriums ist eine Kürzung der Pension nicht möglich. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 05.11.2024 um 15:30 Uhr.