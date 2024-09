Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

8:07 Uhr ++ Zugausfälle zwischen Kaiserslautern und Schopp ++ Wer heute in der Früh mit dem Zug von Kaiserslautern in Richtung Pirmasens unterwegs ist, könnte länger brauchen. Wie die Deutsche Bahn mitteilt, wird dort die Strecke repariert. Deswegen fällt aktuell die Regionalbahn von Kaiserslautern nach Schopp in der Südwestpfalz aus. Wie lang der Zugausfall dauert, hat die Bahn nicht mitgeteilt. Bahnreisende sollen sich vor Fahrtbeginn informieren, ob ihr Zug fährt. Probleme für Pendler gibt's heute früh auch zwischen Zweibrücken und Saarbrücken. Dort fällt die Regionalbahn teilweise aus, weil Tiere auf der Fahrbahn sind. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Ludwigshafen in den SWR4-Regionalnachrichten am 9.9.2024 um 7:30 Uhr.

6:48 Uhr ++ Kind in Waldmohr von einem Auto angefahren ++ Ein neunjähriges Mädchen ist in Waldmohr im Kreis Kusel von einem Auto angefahren worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, war das Mädchen gestern wohl von einer Seitenstraße auf die Bahnhofstraße gerannt. Der Autofahrer habe zwar schnell bremsen können, trotzdem ist die Neunjährige von dem Auto erfasst worden. Zu dem Unfall sind zwei Ersthelfer – sogenannte First Responder – alarmiert worden, die sich vor Ort um das Mädchen gekümmert haben. Die Neunjährige ist mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Ludwigshafen in den SWR4-Regionalnachrichten am 9.9.2024 um 6:30 Uhr.

6:40 Uhr ++ Tadano-Mitarbeiter protestieren in Mainz ++ Mitarbeitende des Zweibrücker Kranbauers Tadano werden heute vor der Staatskanzlei in Mainz demonstrieren. Sie wollen damit auf ihre Situation aufmerksam machen. Die Mitarbeitenden befinden sich seit der vergangenen Woche im Dauerstreik, weil die Geschäftsführung eines der beiden Werke in Zweibrücken schließen will. 300 Arbeitsplätze stehen bei dem Kranbauer auf der Kippe. Nachdem die Gespräche zwischen Betriebsrat und Tadano-Geschäftsführung zuletzt gescheitert waren, appeliert der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) an die Geschäftsführung, die Gespräche wieder aufzunehmen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Ludwigshafen in den SWR4-Regionalnachrichten am 9.9.2024 um 6:30 Uhr.

6:38 Uhr ++ Viele neue Baustellen in der Westpfalz ++ Neue Woche – neue Baustellen. Auch in dieser Woche sind wieder verschiedene Straßen in der Westpfalz gesperrt, weil dort gebaut wird. Fangen wir mit der Baustelle an, die am längsten dauern wird: Ab heute ist nämlich die Kreisstraße zwischen Schönau und Gebüg im Kreis Südwestpfalz gesperrt. Und zwar bis Ende November. Für eine Million Euro bekommt die Straße neuen Asphalt. Außerdem wird der Ortseingang Schönau etwas enger gemacht, damit die Autos nicht mehr so schnell fahren. Sehr viel schneller gehen die Bauarbeiten auf der Kreisstraße bei Knopp-Labach im Kreis Südwestpfalz – sie ist nur bis morgen gesperrt, dann sollen alle Schäden beseitigt sein. Auch auf der Landstraße zwischen Obermohr und Niedermohr im Kreis Kaiserslautern können ab heute keine Autos fahren. Grund: Bis Anfang Oktober wird hier an den Gleisen und einem Übergang der Bahnstrecke gearbeitet. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Ludwigshafen in den SWR4-Regionalnachrichten am 9.9.2024 um 6:30 Uhr.