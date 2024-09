Blog: Haftbefehl nach Überfall in Ramstein, Ärzte in Krankenhäusern streiken am Montag

Was ist los im Großraum Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und Donnersberg? In unserem Blog erfahren Sie es.

7:43 Uhr ++ Wie Pirmasens Versorgung von Flüchtlingen meistert ++ Pirmasens hat schon länger dafür gekämpft, keine Flüchtlinge mehr aufnehmen zu müssen. Grundschulen, Kitas und das Sozialamt seien vollkommen überlastet. Die Landesregierung hat nun einen Aufnahmestopp gewährt. "Zur Sache RP" hat sich die Situation in Pirmasens angeschaut: Video herunterladen (234,2 MB | MP4)

7:08 Uhr ++ Ein Bäcker am Donnersberg zum Unterschied zu Discounter-Broten ++ Wolfgang Schmidt ist Bäcker, hat 1990 seinen Meister gemacht. In Dreisen am Donnersberg führt er mit seiner Familie eine Bäckerei. In der Landesschau Rheinland-Pfalz hat er erzählt, worin handwerkliches Bäcker-Brot dem Discounter-Brot überlegen ist. Video herunterladen (104,4 MB | MP4)

6:45 Uhr ++ Produktionsanlage für Batterie-Elektrolyten in Kaiserslautern ++ Das Unternehmen E-Lyte aus Kaiserslautern eröffnet heute seine Produktionsanlage für Batterieflüssigkeiten. Das Start-Up ist nach eigenen Angaben der erste deutsche Hersteller dieser Art. Damit Batteriezellen funktionieren, ist die Elektrolytflüssigkeit unumgänglich. E-Lyte will nun nach eigenen Angaben pro Jahr bis zu 20.000 Tonnen dieser Flüssigkeiten herstellen. Dazu arbeite man mit fast allen namhaften Batteriezellherstellern, wie zum Beispiel ACC, zusammen. Die Elektrolytflüssigkeit müsse für jeden Batteriezellhersteller anders sein, je nach Auslegung der Batteriezellen, so ein Unternehmenssprecher. E-Lyte sei eines der ersten Unternehmen in Europa, das diese Flüssigkeiten produziere. Bisher seien die Elektrolyte für Batteriezellen überwiegend aus Asien gekommen. Die neue Produktionsanlage steht auf dem Gelände des Schmierstoffherstellers Fuchs in Kaiserslautern, der auch Anteilseigner bei E-Lyte ist.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 6:30 Uhr.

6:35 Uhr ++ Haftbefehl nach Überfall in Ramstein-Miesenbach ++ Gegen den 63-Jährigen, der in der Nacht zum Mittwoch in eine Wohnung in Ramstein eingebrochen haben soll, ist Haftbefehl erlassen worden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Mann wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Der 63-Jährige soll in die Wohnung eines Ehepaars eingedrungen sein und beide leicht mit einem Messer verletzt haben. Die Opfer konnten den Täter überwältigen und die Polizei alarmieren. Der 63-Jährige schweigt bisher zu den Vorwürfen.



Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 6:30 Uhr.

6:29 Uhr ++ Litfaßsäule aus Kaiserslautern als Kunstobjekt ++ In der Pfalzgalerie in Kaiserslautern gibt es eine neue Ausstellung, die die Stadt selbst in den Mittelpunkt stellt. Eine alte Litfaßsäule ist Teil davon. "Betze, K-Town, Pfaff" ist der Titel dieser Ausstellung. Sie läuft bis Mitte Januar. Zu sehen ist dort auch ein Kunstobjekt des Stuttgarter Bildhauers Erik Sturm. Er hat für die Ausstellung aus einer alten Litfaßsäule am Lauterer Pfaffplatz Blöcke herausgeschnitten. Zusammen mit Bürgerinnen und Bürgern hat er alte Werbeplakate Schicht für Schicht freigelegt. Mehr dazu lesen Sie hier: Kaiserslautern Ausstellung im Museum Pfalzgalerie Litfaßsäule aus Kaiserslautern als Kunstobjekt Der Stuttgarter Künstler Erik Sturm hat aus einer Litfaßsäule in Kaiserslautern Blöcke herausgeschnitten. Die einzelnen Plakate werden Teil einer Ausstellung in der Pfalzgalerie. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

18:27 Uhr ++ Polizei Kaiserlautern stellt 48 Kilo Amphetamine sicher ++ Die Polizei hat in der Westpfalz große Mengen an Rauschgift sichergestellt. Knapp 48 Kilogramm Amphetamin wurden beschlagnahmt. Außerdem ein Stoff, aus dem sich noch weitere 20 Kilo der Droge herstellen lassen. Es wird jetzt gegen drei Personen aus der Region ermittelt. Ein Hauptverdächtiger aus dem Saarland sitzt in Untersuchungshaft. Er soll in einer Wohnung in Kaiserslautern das Amphetamin "verkaufsfertig" gemacht haben. Bei Durchsuchungen in Wohnungen in Kaiserslautern, Saarbrücken und der Südwestpfalz hat die Polizei auch Beweismittel und verschiedene weitere Drogen entdeckt - zum Beispiel Crystal Meth und Haschisch. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 17:30 Uhr.

17:27 Uhr ++Montag: Ärzte streiken an Krankenhäusern in der Westpfalz ++ Der Marburger Bund hat Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern am kommenden Montag zum Warnstreik aufgerufen. Davon sind laut der Gewerkschaft auch das Pirmasenser Krankenhaus und das Westpfalz Klinikum betroffen. In Pirmasens hat ein Arzt bestätigt, dass sich ein Teil der Belegschaft an dem Streik beteiligen wird. Die Ärzte würden gemeinsam zu einer Kundgebung in Frankfurt fahren und für den Rest des Tages die Arbeit niederlegen. Das Krankenhaus werde, wie an einem Wochenende besetzt sein. Teilweise seien geplante Operationen verschoben worden. In Notfällen würden Patienten aber immer versorgt. Grund für den geplanten Streik sind Tarifverhandlungen mit der Arbeitgeberseite, die nicht im Sinne der Ärzte verlaufen seien. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 16:30 Uhr.

16:44 Uhr ++ Pläne für Campingplatz in Blaubach-Diedelkopf verzögern sich ++ Auf dem ehemaligen Sportgelände in Blaubach-Diedelkopf, auf dem einst Miroslav Klose seine erfolgreiche Fußballkarriere startete, plant die Stadt Kusel seit einigen Jahren einen Campingplatz. Gebaut wurde dieser bislang aber nicht. Nach Angaben von Stadtbürgermeister Martin Heß (CDU) verzögert sich das Projekt auch weiter: "Die Pläne sind noch aktuell. Allerdings hat sich ein möglicher Investor jetzt mehr Bedenkzeit erbeten. Deshalb geht es eher schleppend voran. Aber die Idee eines Campingplatzes soll weiter verfolgt werden", so Heß. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 15:30 Uhr.

15:28 Uhr ++ Pirmasens sucht Sponsoren für Pfandringe an Mülleimern ++ Ende Mai hatte die Stadt die Pfandringe in der Innenstadt an Mülleimern angebracht. Sie bieten Platz für Flaschen und Dosen, die Passanten dort abstellen können. Menschen, die auf das Sammeln von Pfand angewiesen sind, können das Leergut so leichter und ohne im Müll wühlen zu müssen, mitnehmen. Die drei Halterungen haben rund 750 Euro gekostet und sind an Mülleimern auf dem Exerzierplatz, in der Fußgängerzone und an der Hauptstraße montiert worden. Das Projekt hat sich nach Angaben der Stadt bewährt. Dehalb sollen weitere Pfandringe angebracht werden, sobald Sponsoren gefunden wurden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 14:30 Uhr.

14:07 Uhr ++ Zweibrücken: Arbeiten am Bahnhaltepunkt am Rosengarten ++ Ab nächstem Sommer soll es am Bahnhaltepunkt am Rosengarten in Zweibrücken einen modernen Vorplatz geben. Die Arbeiten dafür haben laut Stadt jetzt begonnen. Geplant sind unter anderem Parkmöglichkeiten für Autos und Fahrräder. Insgesamt kosten die Bauarbeiten rund 820.000 Euro. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 13:30 Uhr.

12:39 Uhr ++ Aufnahmestopp in Pirmasens Thema bei "Zur Sache" ++ Der Pirmasenser Oberbürgermeister Markus Zwick (CDU) erwartet von der Bundesregierung ein härteres Vorgehen in der Asylpolitik. Pirmasens hatte am Montag offiziell einen Aufnahmestopp für ukrainische Geflüchtete verhängt. Oberbürgermeister Markus Zwick sagte dem SWR, er erwarte, dass Bundeskanzler Olaf Scholz auch auf Bundesebene beim Thema Geflüchtete durchgreift. Im SWR-Fernsehen berichtet "Zur Sache" heute Abend um 20:15 Uhr ausführlich über das Thema Aufnahmestopp in Pirmasens. Pirmasens Jetzt doch Aufnahmestopp Pirmasens muss vorerst keine Flüchtlinge aus der Ukraine mehr aufnehmen Pirmasens darf jetzt Flüchtlinge aus der Ukraine ablehnen. Das Land hat der Stadt das Go für einen Aufnahmestopp gegeben. 10:00 Uhr SWR4 am Montag SWR4 Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 12:30 Uhr.

11:18 Uhr ++ Kulturmarkt Kaiserslautern öffnet nur am Wochenende ++ Der vorweihnachtliche Kulturmarkt in der Kaiserslauterer Fruchthalle wird in diesem Jahr nur an den Wochenenden stattfinden. Das hat jetzt der Stadtrat entschieden. Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage der Stadt stand das Kulturangebot fast vor dem Aus. Zudem wird es zunehmend schwieriger, Aussteller zu finden. Daher soll der Markt nun konzentriert an den Adventswochenenden von Donnerstag bis Sonntag stattfinden und nicht wie in den vergangenen Jahren täglich in der Adventszeit. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 11:30 Uhr.

10:41 Uhr ++ Erdgas an Landstraße bei Kaiserslautern wird abgebrannt ++ In den kommenden Tagen soll an einer Gasleitung an der Landstraße zwischen Kaiserslautern und Mackenbach gearbeitet werden. Und damit das passieren kann, wird heute kontrolliert das Erdgas in der Leitung verbrannt. Erst dann kann dort nach Angaben des Netzbetreibers sicher gearbeitet werden. Das Abfackeln des Erdgases soll innerhalb eines Tages abgeschlossen sein. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 10:30 Uhr.

9:25 Uhr ++ Keine Leerstandsteuer in Kaiserslautern ++ In Kaiserslautern müssen Hausbesitzer vorerst keine Steuer zahlen, wenn sie ihre Wohnungen leer stehen lassen. Das hat die Verwaltung in der vergangenen Sitzung des Stadtrates mitgeteilt. Grund sind rechtliche Bedenken: Laut der vorliegenden Daten gebe es nicht viele leerstehende Wohnungen in Kaiserslautern. Es sei aber gesetzlich vorgeschrieben, dass eine solche Steuer nur eingeführt werden darf, wenn es eine große Nachfrage und gleichzeitig viele leerstehende Wohnungen gebe. Die Stadt Landau hatte deshalb eine Leerstandssteuer eingeführt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 9:30 Uhr.

8:20 Uhr ++ Blutspendeaktion in Kaiserslautern ++ Die IKK Südwest und das Deutsche Rote Kreuz rufen heute gemeinsam zum Blutspenden in Kaiserslautern auf. Von zehn bis 15 Uhr können alle volljährigen Personen in der IKK-Geschäftsstelle an der Brüsseler Straße Blut spenden. Die Mitarbeiter der Krankenkasse haben die Aktion nach eigenen Angaben ins Leben gerufen, weil im Moment besonders wenig Menschen Blut spenden gehen. Im vergangenen Jahr hatten rund 50 Menschen bei der Aktion mitgemacht. Diese Zahl wolle man heute übertreffen. Alle Spender bekommen Getränke, Snacks und ein kleines Dankeschön für ihre Hilfe. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 8:30 Uhr.

6:42 Uhr ++ Bundesweiter Warntag: Auch in der Westpfalz wird's laut ++ Nicht erschrecken, wenn heute Ihr Handy um 11 Uhr Alarm schlägt. In ganz Deutschland wird heute probeweise vor Gefahren gewarnt, um die Warnsysteme zu testen. Die meisten Regionen in der Westpfalz setzen auf digitale Warnsysteme. In fast allen Kommunen wird ausschließlich mit den Warn-Apps Kat-Warn und Nina gewarnt. Das hat verschiedene Gründe. Im Kreis Kaiserslautern werden aktuell zum Beispiel neue Sirenen installiert. Und die alten Sirenen sind außer Betrieb. Im nächsten Jahr sollen die neuen Sirenen dann einsatzbereit sein. Auch im Donnersbergkreis ertönen heute nicht überall Sirenen, weil die sowieso regelmäßig getestet werden. Eine Ausnahme ist unter anderem Pirmasens: Hier wird in der Feuerwehr-Leitstelle eine Probewarnung ausgelöst. Außerdem macht die Feuerwehr im Stadtteil Windsberg Lautsprecherdurchsagen. Auch die Stadt Zweibrücken lässt zwölf Sirenen ertönen. Sechs davon befinden sich in den Vororten. Außerdem informiert die Stadt zum Warntag über ihre Internetseite und soziale Medien. Handybesitzer werden auch über ihr Mobilfunknetz mit einer SMS und einem lauten Signalton alarmiert. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 6:30 Uhr.

6:40 Uhr ++ Neuer Pachtvertrag für das Fritz-Walter-Stadion nötig ++ In der kommenden Sitzung des Stadtrates Kaiserslautern wird der Pachtvertrag für das Fritz-Walter-Stadion Thema sein. Am 7. Oktober wollen Stadiongesellschaft und der 1. FC Kaiserslautern ein Rahmenkonzept für einen neuen Vertrag vorstellen. Der Geschäftsführer der städtischen Stadiongesellschaft sagte dem SWR, beide Seiten hätten seit eineinhalb Jahren an dem Vertrag gearbeitet. Dies sei in sehr guter Atmosphäre passiert. Die städtische Stadiongesellschaft ist Eigentümerin des Fritz-Walter- Stadions - der FCK ist Mieter. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 6:30 Uhr.

6:40 Uhr ++ Wohnungen in Kaiserslautern wegen Graffiti durchsucht ++ Die Polizei hat gestern Morgen in Kaiserslautern drei Wohnungen durchsucht. Sie stehen laut Polizei im Zusammenhang mit einigen Graffiti-Straftaten auf dem Gelände der Deutschen Bahn. Man habe zahlreiche Beweismittel sichergestellt. Weitere Einzelheiten wollte die Polizei wegen der laufenden Ermittlungen nicht nennen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 6:30 Uhr.

6:37 Uhr ++ Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung in Ramstein ++ Nachdem ein 63-Jähriger gestern Morgen bewaffnet in ein Wohnhaus in Ramstein eingebrochen hatte, soll der Mann heute dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung. Der 63-Jährige war in der Nacht zu gestern in die Wohnung eines Ehepaars eingedrungen – er kannte die beiden offenbar. Er verletzte beide leicht mit einem Messer. Die Opfer konnten den Täter überwältigen und die Polizei alarmieren. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 12.9.2024 um 6:30 Uhr.

18:12 Uhr ++ Kaiserslauterer Landrat fordert klare Regeln für Abschiebungen ++ Der Kaiserslauterer Landrat Ralf Leßmeister (CDU) ist enttäuscht darüber, dass der Migrationsgipfel von CDU und Ampelregierung gescheitert ist. Beide konnten sich bisher nicht auf neue Regeln für Abschiebungen einigen. Ralf Leßmeister kritisiert, dass der Aufwand in den Ausländerbehörden der Landkreise enorm ist und Abschiebungen oft scheitern. "Wir wünschen uns klare gesetzliche Vorgaben, um endlich vor Ort reagieren zu können. Wir sind quasi Vollzugsbehörde und setzen die Vorgaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge um. Aber es scheitert oft an den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Da wünschen wir uns neue und klarere Vorgaben", so Leßmeister. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.9.2024 um 16:30 Uhr.

16:35 Uhr ++ Neue Vorschläge für Hochwasserschutz in Kaiserslautern ++ Die Stadt Kaiserslautern präsentiert heute Abend weitere Ergebnisse für ein neues Konzept zum Schutz vor Hochwasser und Starkregen. Konkret handelt es sich dabei um den Bereich Kaiserslautern Nord und das Gebiet Eselsbach - obere Lauter, Erzhütten - Wiesenthalerhof. Bürgerinnen und Bürger konnten in Workshops ihre Erfahrungen und ihre Meinung in das Vorsorgekonzept einbringen. Davon sollen besonders Menschen profitieren, die in hochwassergefährdeten Bereichen wohnen. Vorgestellt werden die Ergebnisse ab 19 Uhr im großen Ratssaal des Rathauses in Kaiserslautern. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.9.2024 um 14:30 Uhr.

15:05 Uhr ++ Urteil wegen mehrfacher Beleidigung ++ Das Landgericht Kaiserslautern hat entschieden, dass ein Mann dauerhaft in einer Entziehungsanstalt untergebracht wird. Der Mann hatte mindestens 15 Mal in Schopp im Kreis Kaiserslautern Menschen grundlos beschimpft - und zum Teil auch mit Mistgabel und Baseballschläger bedroht. Ein Mensch wurde leicht verletzt, die anderen konnten sich alle in Sicherheit bringen. Das Gericht ging davon aus, dass der Mann schuldunfähig ist - das Urteil ist rechtskräftig. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.9.2024 um 14:30 Uhr.

10:28 Uhr ++ Schwerer Unfall auf Bundesstraße bei Odenbach B420 ++ Die Bundesstraße 420 bei Odenbach im Kreis Kusel ist wieder frei, nachdem sie am Morgen wegen eines schweren Unfalls gesperrt war. Das hat die Polizei mitgeteilt. Zwei junge Männer seien mit ihren Autos frontal zusammengestoßen. Dabei ist ein 32-Jähriger in seinem Auto eingeklemmt worden. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der andere Mann, ein 20-Jähriger, wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ist noch nicht klar. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.9.2024 um 9:30 Uhr.

8:39 Uhr ++ Petition für Tischler-Ausbildung an Meisterschule Kaiserslautern ++ Schüler der Meisterschule in Kaiserslautern haben eine Petition gestartet, um die Tischler-Ausbildung an ihrer Schule zu retten. Sie steht, genau wie zwei weitere Lehrberufe an der Meisterschule, vor dem Aus und soll nur noch drei Jahre lang angeboten werden. Grund ist, dass das Land künftig stärker auf duale Ausbildungen in Betrieben setzen will. Die Unterzeichner der Petition finden allerdings, dass die Ausbildung an der Meisterschule Menschen eine Chance gibt, die im Betrieb keinen Platz bekommen. Der Bezirksverband Pfalz hatte als Träger der Meisterschule zuletzt angekündigt, an allen Ausbildungen festzuhalten - und dafür in Mainz zu kämpfen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.9.2024 um 8:30 Uhr.

8:23 Uhr ++ Zwei Verletzte in Ramstein - Polizei nimmt Angreifer fest ++ In Ramstein ist in den Morgenstunden eine Person in ein Haus eingedrungen und hat dort zwei Bewohner verletzt. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter vor Ort festnehmen. Er leistete keinen Widerstand. Weitere Details sind noch nicht bekannt. Auch zu den Hintergründen des Angriffs hat der Polizeisprecher noch nichts sagen können. Wir halten Sie hier auf dem Laufenden, sobald es mehr Informationen gibt. Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version hieß es noch, dass sich die Tat in Landstuhl ereignet hat. Inzwischen hat die Polizei Landstuhl aber mitgeteilt, dass sich die Tat in Ramstein ereignet hat. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 11.9.2024 um 8:30 Uhr.