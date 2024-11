"Hallo, ich bin der neue Nachbar": Mit diesen Worten versuchen Betrüger an Bargeld zu kommen. Offenbar eine neue Betrugsmasche in der Westpfalz. Im Kreis Kaiserslautern gab es schon mehrere Fälle.

In Hochspeyer hat ein Mann nach Angaben der Polizei am Dienstag an der Haustür einer 87-Jährigen geklopft. Er hat sich als ihr neuer Nachbar vorgestellt und sagte, er müsse telefonieren. So gelangte der Mann in die Wohnung der Frau. Dann hat er die Seniorin um Bargeld gebeten: Er sei knapp bei Kasse, brauche aber Sprit für sein Auto.

Er verlangte von der 87-Jährigen zwischenzeitlich immer mehr Geld, am Ende einen dreistelligen Betrag. Als die Frau stutzig wurde, entriss der Mann ihr einige Geldscheine und flüchtete. Wohin, ist unklar.

"Neuer Nachbar": Betrugsmasche in Hochspeyer und Landstuhl

Ähnlich ging ein Betrüger gleich zweimal im Stadtgebiet von Landstuhl vor. Laut Polizei hat er in beiden Fällen bei Anwohnern an der Haustür geklingelt und sich auch hier als neuer Nachbar ausgegeben. Dann hat er erklärt, dass er gerade in einer Notlage sei und dringend Geld brauche. Das werde er auch umgehend zurückzahlen. So hat der Mann einen dreistelligen Geldbetrag ergaunert.

Die Polizei geht davon aus, dass der Unbekannte noch weitere Straftaten begangen hat.

Polizei in Kaiserslautern sucht Betrüger und Zeugen

Sowohl in Hochspeyer als auch in Landstuhl soll der Betrüger dunkle Haare gehabt haben und zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Ob es es immer derselbe Täter ist, steht noch nicht fest. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise zu dem oder den Unbekannten geben kann, soll sich bei der Polizei melden.

Es werden auch Menschen gesucht, die eventuell selbst von vermeintlichen neuen Nachbarn angesprochen wurden, die aber möglicherweise Betrüger sein könnten.