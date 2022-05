per Mail teilen

Die Krankenhäuser in Rodalben und Pirmasens lockern ab heute ihre Besuchsregeln.

Besucher müssen ab heute einen tagesaktuellen Corona-Test vorweisen. Erlaubt ist nur ein Besucher pro Patient pro Tag, der eine Stunde bleiben darf. Außerdem muss in den Krankenhäusern eine FFP2-Maske getragen werden. Im Dezember hatten die Krankenhäuser in Rodalben und Pirmasens wegen der hohen Infektionszahlen in der Corona-Pandemie einen Besucher-Stopp ausgesprochen.