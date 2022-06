per Mail teilen

Der Sportbund Pfalz hofft darauf, dass das Corona-Soforthilfeprogramm des Landes verlängert wird. Stand jetzt läuft dieses Ende Juni aus. Die Zeichen stünden aber gut, dass die Soforthilfen bis Ende des Jahres gewährt würden, so ein Sportbund-Sprecher in Kaiserslautern. Zwar seien die Hilferufe der Sportvereine inzwischen deutlich zurück gegangen, einige kämpften wegen weggebrochener Einnahmen in der Corona-Pandemie aber noch immer um ihre Existenz.