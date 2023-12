Uni Kaiserslautern bietet Orientierungsstudium an

per Mail teilen

Das Abitur in der Tasche - und jetzt? Die RPTU Kaiserslautern-Landau hilft mit einem Orientierungsstudium im Sommersemester. Für "RPTUzero" kann man sich jetzt anmelden.

Viele Abiturienten wissen nicht so recht, ob sie - und wenn ja - was sie studieren sollen. Bevor sie sich für einen "richtigen" Studiengang anmelden und dann vielleicht nach einigen Semestern merken, dass das Fach doch nicht das richtige ist, bietet die Rheinland-Pfälzische Technische Universität (RPTU) Kaiserslautern-Landau ein Orientierungssemester an.

Wer sich für "RPTUZero" anmeldet, kann zum Beispiel in verschiedene Studiengänge hineinschnuppern. Und davon gibt es viele - nicht nur technische wie zum Beispiel Mathematik oder Physik, sondern zum Beispiel auch Wirtschaftswissenschaften oder sogar Geisteswissenschaften wie Anglistik. Der Studierende hat immer feste Ansprechpersonen, die ihn bei Fragen und Problemen unterstützen.

Auch studentisches Leben steht auf Lehrplan an der Uni Kaiserslautern

Aber nicht nur die Fächerwahl steht im Fokus des Orientierungssemesters, auch die Vorbereitung auf das studentische Leben. Wie funktioniert eine Uni-Bibliothek? Wo bekommt man in der Mensa welches Essen? Alle diese Fragen werden im Laufe des Semesters im Orientierungsstudium auch beantwortet. Und das gilt für beide Campus in Kaiserslautern und Landau.

Nach Angaben der RPTU Kaiserslautern-Landau gab es in den vergangenen Jahren viel positives Feedback von den Teilnehmenden. Über die Hälfte setzte nach dem Orientierungssemester das Studium fort. Die Bewerbungsfrist für das kommende Sommersemester läuft gerade, sie endet am 15. März 2024.