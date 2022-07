Simone Grub ist neue kaufmännische Direktorin am Pfalztheater in Kaiserslautern. Der Bezirksverband hat die 45-Jährige einstimmig dazu ernannt. Sie ist seit 1993 am Pfalztheater und was bisher stellvertretende kaufmännische Direktorin. Am Pfalztheater sollen bis zum Sommer kommenden Jahres alle Führungspositionen neu besetzt werden.