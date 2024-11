Am Donnerstagabend kam es in Kaiserslautern zu einem Streit zwischen mehreren Menschen. Ein 38-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er auf der Intesivstation liegt.

Nach Angaben der Polizei hat sich die Auseinandersetzung am späten Donnerstagabend auf dem Parkdeck einer Diskothek in der Zollamtstraße ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 38-Jährige gegen 23.15 Uhr wahrscheinlich mit zwei Frauen und zwei Männern in Streit geraten - warum, ist noch unklar. Schlag auf Kopf - Mann aus Kaiserslautern auf Intensivstation Dabei erhielt das Opfer einen Schlag gegen den Kopf, stürzte und blieb bewusstlos liegen. Der Rettungsdienst musste den 38-Jährigen reanimieren. Er liegt jetzt auf der Intensivstation, sein Zustand ist laut Polizei kritisch. Er sei auch nicht ansprechbar. Die mutmaßlichen Täter flüchteten. Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 0631 369 2620 bei der Kripo zu melden. Hinweise nimmt aber auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.