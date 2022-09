Autos in Hochspeyer mit Frittier-Öl überschüttet

per Mail teilen

Unbekannte haben in Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) über mindestens vier Autos Frittier-Öl ausgeschüttet. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Das Frittier-Öl wurde über vier Motorhauben ausgekippt. (Symbolbild) picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Wie die Polizei mitteilt, hatte sich ein Fahrzeughalter bei der Polizei gemeldet - offenbar hatten der oder die Täter die Frontscheibe seines Autos mit dem Öl übergossen. Es war dann auch über den Lack der Motorhaube gelaufen. Selbst mit einer Autowäsche ließ sich das Fett nicht komplett entfernen.

Polizei Kaiserslautern ermittelt wegen Sachbeschädigung

Polizeibeamte stellten dann in der Hauptstraße in Hochspeyer insgesamt vier Autos mit Öl-Spuren fest. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Sachbeschädigung. Sie geht davon aus, dass die Tat zwischen Mittwoch 23 Uhr und Donnerstag 7.30 Uhr passiert ist. Mögliche Zeugen können sich bei der Polizei in Kaiserslautern unter 0631 369 2150 melden.