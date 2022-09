Viele verspätete Busse in Kaiserslautern wegen Baustellen

per Mail teilen

Beim Busverkehr in der Innenstadt von Kaiserslautern kommt es derzeit immer wieder zu Verspätungen. Die SWK haben deshalb Maßnahmen ergriffen.

In der Innenstadt von Kaiserslautern wird gerade sehr viel gebaut. SWR

Ein Sprecher der Städtischen Werke Kaiserslautern (SWK) sagte, zwischen Pfaffplatz und Pariser Straße sowie in der Lauterstraße gerate der Busverkehr in Kaiserslautern immer wieder ins Stocken. Betroffen seien im Fall der Bauarbeiten in der Lauterstraße die Linien 108, 112, 114, 105, und 107. Hier sollen die Arbeiten vier Wochen dauern. Und im Fall der Pariser Straße/Pfaffplatz trifft es die Buslienien 103, 111, 104, 101 und 114. Hier rechnet man mit drei Wochen.

Drei Bushaltestellen in Kaiserslautern zeitweise nicht angefahren

Deshalb wird die SWK nach Auskunft des Sprechers bei zu hohem Verkehrsaufkommen ab sofort drei Bushaltestellen ausfallen lassen. Betroffen seien in Richtung Innenstadt die Haltestellen Kammgarn, Neumühle und Westbahnhof. Nach Angaben des Sprechers könne man die rund 1,5 Kilometer schneller zu Fuß zurücklegen, wenn sich der Verkehr staue.

Angespannte Personallage bei SWK in Kaiserslautern

Problematisch ist laut der SWK auch, dass viele Busfahrer durch die Staus ihre Pausenzeiten nicht einhalten können. In der Folge müssten Reservefahrer einspringen, die wiederum auch aufgrund von Personalmangel knapper würden.

Der Sprecher sagte, die Personallage sei ohnehin angespannt, aber noch nicht so gravierend, dass Busse deswegen ausfallen müssten. Unter anderem sei der Krankenstand erhöht. Man bemühe sich um Fachpersonal, es sei aber schwierig, welches zu bekommen.