Arbeiten für "Neue Stadtmitte" in Kaiserslautern können weitergehen

Die Stadtmitte in Kaiserslautern soll umgestaltet werden. Die Bauarbeiten hatten aber zuletzt stillgestanden, weil sich eine Baufirma über das Vergabeverfahren beschwert hatte. Jetzt kann es weitergehen.

Die Vergabekammer Rheinland-Pfalz hatte auf Antrag eines mitbietenden Unternehmens, das im Bieterverfahren unterlegen war, prüfen müssen, ob die städtische Vergabe rechtens war. Der Stadt Kaiserslautern seien dabei keine Fehler unterlaufen, heißt es nach Angaben der Stadt jetzt in einem Schreiben der Kammer. Entsprechend dürfe das beauftragte Unternehmen die Bauarbeiten zur neuen Stadtmitte umsetzen.

Baufirma für "Neue Stadtmitte" muss wieder beauftragt werden

Nach Angaben der Stadt Kaiserslautern mussten die Bauarbeiten bis zur Entscheidung der Vergabekammer allerdings stillgelegt werden. Die ursprünglich beauftrage Baufirma habe in der Zwischenzeit für ihre Baukolonnen andere Arbeiten an Land gezogen, um nicht monatelang in Untätigkeit zu verharren. Die Stadt will das Unternehmen jetzt wieder beauftragen und mit ihm neue Termine für den Baustart abstimmen.

Ziel: Weniger Autos in der Innenstadt von Kaiserslautern

Laut den Planungen für die "Neue Stadtmitte" in Kaiserslautern sollen in einem ersten Bauabschnitt die Fußgängerbereiche am Fackelbrunnen, der Tourist-Information und der Fruchthalle umgebaut werden. Auch die neuen Bushaltestellen und die Fahrbahn in der Fruchthallstraße sollen umgestaltet werden. Danach soll der Gehweg entlang der Fruchthallstraße erneuert und mit Betonsteinpflaster ausgebaut werden. Ziel ist nach Angaben der Stadt eine "Neue Stadtmitte" mit reduziertem PKW-Verkehr und mehr Raum für Busse, Radfahrer und Fußgänger.