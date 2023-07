Noch ruht der Ball in der zweiten Liga - trotzdem ist am Mittwoch eine Menge los im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern. Die traditionelle Ausbildungsbörse findet statt.

Die Börse ist die größte ihrer Art in der Westpfalz - rund 130 Betriebe stellen sich nach Angaben der Veranstalter den kommenden Azubis vor. So könnten sich die Berufsanfänger mit den Anforderungen der verschiedenen Berufe und Branchen vertraut machen, sagte der Leiter der Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens, Peter Weißler. Ausbildungsbörse soll gegen Fachkräftemangel helfen Auf der anderen Seite soll die Ausbildungsbörse auch den Betrieben helfen, dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken. "Mit Blick auf den demografischen Wandel und die Fachkräftebedarfe ist es für diese von besonderer Bedeutung, sich rechtzeitig qualifizierten Nachwuchs zu sichern und gut auszubilden", sagte Weißler. Rahmenprogramm im Fritz-Walter-Stadion Auf der Börse können die künftigen Azubis nicht nur mit möglichen Arbeitgebern ins Gespräch kommen - es gibt auch ein umfangreiches Rahmenprogramm. Mehrere Workshops vermitteln Informationen, zum Beispiel zum Dualen Studium. Und wer will, kann vor Ort seine Bewerbungsmappe durch die Experten der Berufsberatung checken lassen. Mit im Boot ist auch der 1. FC Kaiserslautern, der die Ausbildungsbörse schon seit vielen Jahren unterstützt. "Talente gibt es nicht nur im Sport. Aber Talente müssen erkannt und vor allem gefördert werden", sagte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen. Deshalb habe das Thema Ausbildung beim FCK einen hohen Stellenwert. Die Ausbildungsbörse im Fritz-Walter-Stadion findet am Mittwoch von neun bis 16 Uhr in der Ost- und in der Südtribüne im Fritz-Walter-Stadion statt.