Duales Studium bei Kreis und Hochschule Kaiserslautern

Zu wenig Fachkräfte - im Westen der Pfalz keine Seltenheit. Die Hochschule in Kaiserslautern und die Kreisverwaltung haben sich deshalb etwas überlegt.

Im Wintersemester 2023/24 geht in Kaiserslautern eine neue Kooperation an den Start. Hochschul-Studentinnen und Studenten im Bereich Bauingenieurwesen können ab dann den praktischen Teil ihres dualen Studiums bei der Kreisverwaltung absolvieren. Ein Novum in der Westpfalz.

In welchen Aufgabenbereichen des Landkreises die Studierenden der Hochschule mitarbeiten können, wird derzeit noch ausgelotet. Das Kooperationsprojekt verspricht ihnen auf jeden Fall aber eine breitere Auswahl an Jobangeboten.

Partnerschaft in Kaiserslautern soll helfen, Fachkräfte zu finden

Im Rahmen des Kooperativen Studienmodells der Hochschule, kurz KOSMO, soll außerdem das Problem des Fachkräftemangels minimiert werden. Mehr als 60 Kooperationspartner hat die Hochschule nach eigenen Angaben bereits im Bauingenieurwesen und mit der Kreisverwaltung jetzt eine weitere. In Zukunft solle das duale Studienangebot noch auf technische Bereiche ausgeweitet werden.

Betriebe im Handwerke haben mehr Bewerbungen als freie Stellen

Derweil berichtet die Meisterschule für Handwerker in Kaiserslautern, dass der Fachkräftemangel im Handwerk vorprogrammiert sei. Immer weniger Betriebe würden noch ausbilden, sagt Schulleiter Steffen Hemmer. Beispielsweise seien Ausbildungen zum Goldschmied oder Tischler zwar extrem gefragt, freie Stellen für Azubis gebe es im dem Bereich aber nur wenige.

Der Schulleiter verweist deshalb auf die Ausbildungen zum Feinmechaniker, Bautechniker oder Karosserie- und Fahrzeugbauer. Diesen seien bei den jungen Menschen aktuell weniger gefragt - und deshalb hätten diese Betriebe noch offene Stellen für Azubis zu vergeben.