Jugendliche in Enkenbach-Alsenborn werfen Böller auf Nutria

Die Nutria (ja, es heißt tatsächlich DIE Nutria), auch Sumpfbiber genannt, stammt eigentlich aus Südamerika. Das Tier erreicht ein Gewicht von vier bis acht Kilo und ist deutlich größer als eine Bisamratte, aber kleiner als ein Biber. Ein deutliches Unterscheidungsmerkmal ist der kreisrunde Schwanz der Nutrias, der beim Schwimmen zum Steuern dient.

Nutrias leben bevorzugt an Gewässern mit angrenzenden Wiesen und Ackerflächen. Sie ernähren sich überwiegend von Pflanzen und Ackerfrüchten.

Da die Tiere, wenn sie in großer Zahl vorkommen, für Schäden an Ufern und auf landwirtschaftlichen Flächen sorgen, sowie Bruträume von Vögeln, Fischen und Amphibien zerstören, dürfen sie in Rheinland-Pfalz mit Sondergenehmigung von Jägern geschossen werden.

Das Fleisch der Nutrias ist schmackhaft und kann bedenkenlos verzehrt werden.