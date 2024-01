Einbrecher stehlen Hund in Pirmasens

In Pirmasens haben Einbrecher aus einer Wohnung einen drei Monate alten Hund gestohlen. Die Polizei hofft nun auf Mithilfe aus der Bevölkerung.

Am Dienstag, zwischen 17:30 und 18:45 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Pirmasens ein. Dort nahmen die Einbrecher nach Angaben der Polizei den Hund mit, ein Mischling aus Rottweiler und Cane Corso.

Auch eine schwarze Hundeleine und ein grünes Halsband wurden gestohlen. Zudem seien im Schlafzimmer die Schränke aus den Halterungen gerissen und durchwühlt worden. Hier haben die Einbrecher aber anscheinend nichts mitgehen lassen.

Zeugin beobachtet in Pirmasens drei Männer

Eine Zeugin hatte laut Polizei gegen 18 Uhr drei Männer beobachtet. Alle seien um die 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und mit blondem Haar. Die Polizei hofft, dass es weitere Zeugen gibt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail an kipirmasens@polizei.rlp.de