Bürgerbusse im Westen der Pfalz beliebt

In 12 Orts- und Verbandsgemeinden in der Westpfalz sind Bürgerbusse unterwegs. Und dort erfreuen sie sich großer Beliebtheit. Weitere Bürgerbusse sollen dazukommen.

In Steinwenden ist der erste elektrische Bürgerbus unterwegs - und das bereits seit 2016. Von montags bis samstags können die Bürger das Angebot nutzen. MOBS e.V Steinwenden

Spontan zum Einkaufen fahren. Oder zum Arzt. Was für viele von uns banal klingt, kann gerade für ältere Menschen, die kein eigenes Auto mehr haben und auf dem Land leben, ein Problem werden. Um diesen Menschen das Leben leichter zu machen, wurden die sogenannten Bürgerbusse eingeführt. Zumeist ehrenamtliche Helfer steuern die Minibusse zu festgelegten Zeiten durch die Verbandsgemeinde oder den Ort.

Verschiedene Modelle des Bürgerbusses in der Westpfalz

In manchen Orten, wie beispielsweise in Hochspeyer, fahren die Bürgerbusse an zwei Tagen in der Woche zu festen Zeiten auf festen Routen. Ein Zusteigen ist dort jederzeit möglich, sagt Jochen Marwede, der Klimaschutzbeauftragte von Hochspeyer und Organisator des Bürgerbusses. In dem kleinen Ort östlich von Kaiserslautern sind 14 ehrenamtliche Fahrer mit einem Bus unterwegs. Sie befördern im Monat um die 50 Fahrgäste, sagt Marwede. Zusätzlich zu den Linienfahrten sei der Bürgerbus auch für Sonderfahrten im Einsatz. Dazu gehöre unter anderem ein Shuttleservice zum Weihnachtsmarkt oder Fahrten für die örtliche Kita.

Verbandsgemeinde Oberes Glantal im Kreis Kusel betreibt zwei Busse

Auch die beiden Fahrzeuge, die in der Verbandsgemeinde Oberes Glantal für die Bürger unterwegs sind, machen Sonderfahrten aller Art, erklärt der verantwortliche Karl-Heinz Schoon aus Schönenberg-Kübelberg. Regulär sind die beiden Busse immer dienstags und donnerstags zwischen 8 und 18 Uhr in der Verbandsgemeinde unterwegs. Sie transportieren jeden Monat um die 450 Fahrgäste, bilanziert Schoon. Die Auslastung sei gut, sagt er. "Aktuell könnten es aber noch ein paar mehr [Leute] sein. Vor Corona waren wir allerdings voll ausgelastet."

Großer Personalaufwand für Bürgerbus

Um die beiden Fahrzeuge regelmäßig einsetzen zu können, sei viel Arbeit nötig, erläutert Karl-Heinz Schoon. Insgesamt besteht das Bürgerbusteam der Verbandsgemeinde Oberes Glantal aus 50 ehrenamtlichen Helfern. Davon fahren 25 alleine die beiden Busse, 15 machen Telefondienst und nehmen die Fahrwünsche der Bürger entgegen. Die übrigen zehn organisieren regelmäßige Treffen, kümmern sich um die IT oder sind als Beifahrer dabei, um den Fahrgästen zu helfen.

Elektrischer Bürgerbus in Steinwenden

In Steinwenden im Kreis Kaiserslautern ist seit 2016 ein Bürgerbus unterwegs – und zwar ein elektrischer. Darauf sind die Mitglieder des Betreibervereins MOBS e.V. stolz, denn ihr Bus war deutschlandweit der erste elektrische Bürgerbus überhaupt. Er sei, so der Vereinsvorsitzende Stefan Schirra, extra so ausgerüstet worden, dass auch Menschen im Rollstuhl mitfahren können. Derzeit sind in Steinwenden, Obermohr und Weltersbach sogar zwei Elektrobusse im Einsatz. Das liege aber daran, dass der neue noch nicht rollstuhlgerecht umgerüstet ist. Künftig soll das alte Fahrzeug ausgemustert werden.

Steinwenden bietet täglich Fahrgelegenheit

Im vergangenen Herbst haben die Steinwendner den Fahrplan umgestellt. Seitdem ist der Bürgerbus täglich außer sonntags zwischen 9 und 13 Uhr unterwegs. Die 14 Fahrer - einige sind ehrenamtlich, andere in Teilzeit unterwegs - befördern jeden Monat um die 240 Fahrgäste, sagt Schirra. Seit der Fahrplanumstellung habe sich die Zahl der beförderten Personen erhöht. Gerade hat der Verein MOBS seinen insgesamt 10.000 Fahrgast seit 2016 transportiert.

Weitere Bürgerbusse im Westen der Pfalz geplant

In ganz Rheinland-Pfalz gibt es derzeit 87 Bürgerbusse. In der Westpfalz sind sie in 12 Orts- und Verbandsgemeinden unterwegs. Und es sollen mehr werden. Konkrete Planungen gibt es im Donnersbergkreis für Kirchheimbolanden und für die Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land. Dort soll der erste Bürgerbus spätestens 2024 rollen.