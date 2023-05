Um im Alter nicht auf Erlebnisse in der Natur verzichten zu müssen, bieten die Malteser in Kaiserslautern Rikscha-Fahrten im Volkspark an. Ehrenamtliche treten in die Pedale.

Während ein Fahrer in die Pedale tritt, lehnen sich Seniorinnen und Senioren in Kaiserslautern zurück und genießen. Im Rahmen der Aktion "Radeln kennt kein Alter" drehen ehrenamtliche E-Rikscha-Fahrer im Volkspark regelmäßig ihre Runden. Damit ermöglichen sie eingeschränkten Seniorinnen und Senioren ein neues Mobilitätsangebot. So sieht eine E-Rikscha-Fahrt in Kaiserslautern aus: Ehrenamliche fahren Seniorinnen und Senioren im Volkspark mit dem Fahrrad spazieren. SWR Alternative zum Spaziergang in Kaiserslautern Angeschnallt auf einer kleinen Sitzbank genießt beispielsweise das Ehepaar Hach die Tour auf dem etwas anderen Dreirad. Die Rikscha-Reise durch den Volkspark gehöre für sie mittlerweile zu einem festen Termin im Kalender, erzählen beide. Missen wollten sie das Angebot der Hilfsorganisation Malteser auf jeden Fall nicht mehr. "Ich finde das echt klasse. Vor Jahren kannte man das nur aus dem asiatischen Raum." Für Projektleiterin Carmen Nebling kann eine Rikscha-Fahrt Lebensfreude zu schenken. Seniorinnen und Senioren erzählten oft, wie sehr sie die Fahrt auf der E-Rikscha an ihre Kindheit erinnere. Doch um die Ausflüge auch in Zukunft zu ermöglichen, sucht die Hilfsorganisation aktuell nach weiteren Ehrenamtlichen in Kaiserslautern. So macht ein Nachmittag im Volkspark Spaß: Ein älteres Ehepaar lässt sich von den Maltesern Kaiserslautern auf der E-Rikscha durch die Natur fahren. SWR Voraussetzung: Spaß am Kontakt zu Älteren und gewisse Fitness Obwohl die Rikscha mit einem elektrischen Motor ausgestattet ist, sollte eine grundlegende Fitness vorhanden sein, sagt Projektleiterin Nebling in Richtung interessierte Fahrer. Aus Sicht der Malteser sei das Angebot eine Win-Win-Situation für beide Seiten: Der Fahrer tue etwas für seine Gesundheit und die Senioren seien an der frischen Luft und könnten eine Mobilität der etwas anderen Art genießen. "Rikscha-Taxi für Senioren" ist ein bundesweites Projekt der Malteser-Hilfsorganisation.