Lkw in Contwig geht in Flammen auf - Brandursache unklar

In der Nacht auf Sonntag hat ein geparkter Lastwagen in Contwig im Kreis Südwestpfalz gebrannt. Verletzt wurde niemand. Die Kripo Zweibrücken ermittelt.

Der Brand auf dem Parkplatz in der Nähe des Freibads in Contwig wurde

gegen 23 Uhr über die Zentrale Leitstelle gemeldet. Nach Angaben eines Sprechers der Verbandsgemeinde Zweibrücken Land stand der brennende Lkw mit Anhänger auf dem Parkplatz am Freibad in Contwig.

Die rund 50 Einsatzkräfte bekämpften die Flammen mit schwerem Atemschutz und Löschschaum. Außerdem pumpte der Gefahrstoffzug des Landkreises Südwestpfalz den Kraftstoffbehälter leer, um zu verhindern, dass der Diesel ausläuft und sich entzündet.

In der Nacht auf Sonntag ging dieser Lkw samt Anhänger in Contwig in Flammen auf. 50 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Pressestelle Verbandsgemeinde Zweibrücken Land

Ausgebrannter Lkw in Contwig abgeschleppt



Es dauerte etwa drei Stunden bis der Brand gelöscht war. Das Führerhaus des Lkw war fast völlig ausgebrannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 100.000 Euro. Führerhaus und Anhänger wurden noch in der Nacht abgeschleppt. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Contwig, Dellfeld und des Landkreises Südwestpfalz mit insgesamt zehn Fahrzeugen, unterstützt von der Feuerwehrzentrale der Verbandsgemeinde.

Kriminalpolizei ermittelt

Noch ist völlig unklar, warum der Lastwagen in Brand geraten ist. War es ein technischer Defekt oder hat da jemand Hand angelegt? Die Kriminalpolizei Zweibrücken ermittelt nun die Brandursache.