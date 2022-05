In einem Mehrfamilienhaus in Pirmasens hat es am späten Abend gebrannt.

Wie die Polizei mitteilt, sei das Feuer in einer Wohnung ausgebrochen. Die Brandursache sei noch unklar. Die Feuerwehr habe verhindern können, dass sich der Brand auf das Nachbargebäude ausbreitet. Beide Gebäude hätten evakuiert werden können. Eine Bewohnerin des Mehrfamilienhauses sei leicht verletzt worden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 20.000 Euro.