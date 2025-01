Blog: Anklage wegen Mordes in Südwestpfalz, Ukraine-Treffen in Ramstein, Briefwähler im Ausland sind Herausforderung

Welche Nachrichten und Geschichten sind wichtig in der Region um Kaiserslautern, Pirmasens, Zweibrücken, Kusel und am Donnersberg? Hier in unserem Blog erfahren Sie es.

11:01 Uhr ++ Bürger aus Großsteinhausen setzen sich für Demokratie ein ++ Demokratie stärken und Gleichgesinnte vernetzen - darum geht es heute Abend bei einer Demokratie-Werkstatt in Großsteinhausen in der Südwestpfalz. Die Veranstaltung ist Teil einer Reihe, die fünf Bürgerinnen und Bürger aus Großsteinhausen organisiert haben. Die Gruppe sieht die Demokratie in Deutschland gefährdet und will mit ihren Veranstaltungen ein Zeichen setzen, erzählt Verena Krüger - sie hat das Ganze mitorganisiert: Wer Interesse hat, kann im protestantischen Gemeindehaus in Großsteinhausen vorbeikommen. In den kommenden Monaten sind weitere Veranstaltungen geplant - im März soll es zum Beispiel einen Kinoabend geben, an dem ein Film gezeigt wird, der sich mit dem Thema Demokratie beschäftigt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 9.1.2025 um 10:30 Uhr.

10:28 Uhr ++ Auto brennt auf A6 bei Kaiserslautern ++ Auf schneeglatter Straße hat ein Autofahrer auf der A6 bei Kaiserslautern gestern Nachmittag die Kontrolle verloren. Nach Angaben der Polizei hat sich das Auto dadurch zweimal überschlagen und ist dann auf dem Dach liegengeblieben. Der Wagen hat daraufhin Feuer gefangen. Der Fahrer konnte selbstständig aus dem brennenden Wagen klettern. Die Feuerwehr hat den Brand gelöscht. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Zwei Fahrstreifen auf der A6 waren wegen des Unfalls gesperrt - denn das Auto musste mit einem Kran geborgen werden. Der Schaden liegt bei rund 30.000 Euro. Nach einem Unfall bei Schnee auf der A6 bei Kaiserslautern hat ein Auto gebrannt. SWR Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 9.1.2025 um 10:30 Uhr.

9:39 Uhr ++ Welches Tier hat Schafe bei Rieschweiler gerissen? ++ Wald-Experten untersuchen, welches Tier gestern drei Schafe in Rieschweiler-Mühlbach in der Südwestpfalz gerissen hat. Zwei Schafe sind dabei gestorben, eins wurde so schwer verletzt, dass es eingeschläfert werden musste. Nach Angaben von Wald-Experten aus dem Kreis Kaiserslautern könnte es sein, dass die Schafe von einem großen Beutetier gerissen wurden. Ob es ein Luchs oder ein Wolf war oder doch ein anderes Tier, ist nicht klar - dafür sollen jetzt DNA-Spuren untersucht werden. Ein Tierarzt, der die Schafe bereits untersucht hat, vermutet, dass ein Hund die Tiere gerissen hat - darauf würden unter anderem Bissspuren hindeuten. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 9.1.2025 um 7:30 Uhr.

9:10 Uhr ++ Villa Glaeser in Kaiserslautern wird zwangsversteigert ++ Am Amtsgericht Kaiserslautern wird heute um 13 Uhr eine alte Villa aus Kaiserslautern versteigert. Es geht um die Villa Glaeser im Ortsteil Einsiedlerhof. Das ist ein denkmalgeschütztes Gebäude, das 1928 für die Familie des Industriellen Max Glaeser gebaut wurde. Nach Angaben des Gerichtes ist das Gebäude mittlerweile eine Ruine. Die Villa hat laut Gutachten noch einen Wert von 23.000 Euro - rechnet man den Wert der umliegenden Flächen mit Wäldern und einem Weiher dazu, kommt man auf 158.000 Euro. Allerdings gibt es laut Gericht kein Mindestgebot. Sollte es heute keine Angebote geben, wird das Gericht das Verfahren einstellen. Die alte Villa Glaeser in Kaiserslautern-Einsiedlerhof. immobilienpool.de Media GmbH & Co. KG Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 9.1.2025 um 9:30 Uhr.

8:37 Uhr ++ B10 zwischen Annweiler und Pirmasens vorübergehend gesperrt ++ Wer heute auf der B10 zwischen Annweiler und Pirmasens unterwegs ist, muss einen Umweg fahren. Grund sind Reparaturarbeiten in zwei B10 Tunneln bei Annweiler zwischen 9 und 15 Uhr. Grund ist mal wieder ein beschädigtes Kabel. Laut Landebestrieb Mobilität ist letztes Wochenende im Löwenherz- und Barbarossa- Tunnel dadurch der Strom ausgefallen. Für die Reparaturarbeiten ist die Fahrspur Richtung Pirmasens gesperrt: Alle Verkehrsteilnehmer müssen parallel zur B10 die Landstraße durch Annweiler nehmen und können erst danach wieder auf die B10 auffahren. Vergangenes Jahr waren die B10-Tunnel mehrfach wegen Kabelschäden teilweise oder ganz gesperrt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 9.1.2025 um 7:30 Uhr.

6:14 Uhr ++ Das Wetter: erst Regen, später Schnee ++ Der Donnerstag bringt viele Wolken und zuerst immer wieder Regen, bei 8 Grad im Nordpfälzer Bergland und bis 11 Grad an der Lauter. Dazu weht starker Wind. Im Laufe des Tages wird es kälter, dann kann es öfter schneien. Morgen gibt es Wolken und Sonne, dabei winterlich kalt. Grauer himmel über der Gelöbniskirche Maria Schutz in Kaiserslautern SWR Über das Wetter berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 9.1.2025 um 6:30 Uhr.

17:39 Uhr ++ Luchs im Pfälzerwald eingeschläfert ++ Mitte Dezember ist ein Luchs aus dem Pfälzerwald eingeschläfert worden. Das hat das "Koordinationszentrum für Luchs und Wolf" in Trippstadt jetzt mitgeteilt. Demnach wurde der Luchs damals in Göllheim im Donnersbergkreis gesehen. Normalerweise sind Luchse scheu, dieser ist aber nicht weggelaufen, obwohl damals Menschen in seiner Nähe waren. Der Luchs mit dem Namen „Piro“ wurde deshalb eingefangen. Ein Tierarzt hat ihn untersucht und herausgefunden, dass der Luchs kaum noch etwas sehen konnte. Deshalb konnte er auch nicht mehr jagen. Weil das wilde Tier aber auch nicht dauerhaft in menschlicher Obhut bleiben sollte, ist er nach Rücksprache mit mehreren Behörden eingeschläfert worden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.01.2025 um 17:30 Uhr.

16:55 Uhr ++ Prozess in Zweibrücken um mutmaßlichen Reichsbürger geht weiter ++ Am Landgericht Zweibrücken ist der erste Prozesstag um einen mutmaßlichen Reichsbürger zu Ende gegangen. Laut Anklage soll der Mann vor ein paar Jahren mehrere Briefe an Behörden in Bayern geschickt haben, in denen er das Gedankengut der Reichsbürger propagiert haben soll. Die Verhandlung heute musste zwischenzeitlich unterbrochen werden, weil der Angeklagte zunächst nicht vor Gericht erschienen war - die Polizei hat ihn dann an seinem Wohnort im Kreis Kusel abgeholt und nach Zweibrücken gebracht. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.01.2025 um 16:30 Uhr.

15:58 Uhr ++ So viele Ausländer hat die Behörde in Kaiserslautern in Arbeit gebracht ++ Die Zentrale Ausländerbehörde des Landes mit Sitz in Kaiserslautern hat im vergangenen Jahr in über 1.200 Fällen dafür gesorgt, dass Unternehmen ausländische Arbeitnehmer einstellen konnten. Das sind rund 130 Fälle mehr als im Jahr davor. Die zentrale Ausländerbehörde in Kaiserslautern soll dabei unterstützen, dass qualifizierte Fachkräfte unbürokratisch eine Arbeitsstelle in Rheinland - Pfalz antreten können. So hat die Behörde rund 7.000 Visa beantragt - aber sie hilft zum Beispiel auch dabei, wenn ausländische Abschlüsse anerkannt werden müssen. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.01.2025 um 15:30 Uhr.

14:45 Uhr ++ Bekämpfung von Spionage-Drohnen ++ Im Dezember hatte es zahlreiche Drohnenflüge über der US-Air Base Ramstein und über dem Gelände der BASF in Ludwigshafen gegeben. Jetzt hat der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling (SPD) den Bund aufgefordert, eine geeignete Technik zu entwickeln, um Spionage-Drohnen bekämpfen zu können. Denn die Drohneneinsätze seien mutmaßlich Teil einer hybriden Kriegsführung Russlands - dazu sagte Ebling dem SWR: Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.01.2025 um 14:30 Uhr.

13:45 Uhr ++ Amazon verlässt planmäßig Halle bei Zweibrücken ++ Knapp vier Monate hat der Versandhändler Amazon eine Halle im Gewerbegebiet bei Zweibrücken genutzt - jetzt zieht das Unternehmen wieder aus. Heute ist nach Angaben eines Sprechers wie geplant der letzte Tag. Im Herbst hatte Amazon in der Halle ein Sortierzentrum eingerichtet, um die vielen Bestellungen und Pakete in der Weihnachtszeit besser bearbeiten zu können. Jetzt wird die Halle nicht mehr gebraucht. Ob Amazon das Gebäude bei Zweibrücken in Zukunft noch mal nutzen wird, hat der Sprecher nicht gesagt. In dem Sortierzentrum haben in den vergangenen Monaten etwa 200 Menschen gearbeitet - sie hatten befristete Verträge, die laufen jetzt aus. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.01.2025 um 13:30 Uhr.

10:39 Uhr ++ Mutmaßlicher Reichsbürger nicht zu Prozess erschienen ++ Vor dem Landgericht Zweibrücken muss sich heute eigentlich ein Mann verantworten, der der Reichsbürgerszene angehören soll. Allerdings ist er zum Gerichtstermin nicht erschienen. Polizeibeamte sollen ihn jetzt in seinem Wohnort in Kreimbach-Kaulbach im Kreis Kusel abholen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, im Jahr 2018 von Ludwigshafen aus Briefe an Polizeidienststellen, Gefängnisse und Gerichte in Bayern geschickt zu haben, in denen das Gedankengut der Reichsbürger propagiert wird. In den Briefen sei der Bundesrepublik Deutschland die Legitimation abgesprochen worden. Mittlerweile wohnt der Angeklagte in Kreimbach-Kaulbach. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.01.2025 um 10:30 Uhr.

9:35 Uhr ++ Hat ein Hund Schafe in der Südwestpfalz gerissen? ++ Im südwestpfälzischen Rieschweiler-Mühlbach sind drei Schafe von einem Tier gerissen worden. Deshalb sucht die Polizei jetzt nach Zeugen: Denn aktuell geht ein hinzugerufener Tierarzt davon aus, dass die Schafe nicht von einem Wildtier, etwa von einem Wolf oder einem Luchs, sondern von einem Hund gerissen wurden. Bissspuren und Trittsiegel würden darauf hindeuten. Wer etwas gesehen hat, soll sich bei der Polizei in Waldfischbach-Burgalben melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.01.2025 um 9:30 Uhr.

8:06 Uhr ++ Sternsinger aus Enkenbach beim Kanzler in Berlin ++ Mit großer Begeisterung blicken die Sternsinger der Pfarrgemeinde St. Norbert aus Enkenbach-Alsenborn auf ihren Besuch ins Kanzleramt zurück. Lilly und Maximilian Hinkel, Leni Herm und Liam Schmidt waren gestern beim Sternsinger-Empfang in Berlin - und wurden dort von Bundeskanzler Olaf Scholz empfangen. Die Jugendlichen und ihre Betreuerin Melanie Roth nehmen aber noch viel mehr mit. Die Gruppe war eine von insgesamt 27 Diözesen aus ganz Deutschland. Traditionell bringen die Sternsinger den Segen ins Kanzleramt und sammeln dazu Geld für benachteiligte Kinder weltweit. Die Sternsinger Leni (12), Lilly (12), Maximilian (17) und Liam (17) sowie Begleiterin Melanie Roth aus der Gemeinde St. Norbert in Enkenbach vertraten das Bistum Speyer am Dienstagmorgen beim Sternsingerempfang von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zur 67. Aktion Dreikönigssingen. Zum Gruppenfoto stellten sie sich gemeinsam mit Pfarrer Dirk Bingener, Präsident des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘, und Domvikar Stefan Ottersbach, Bundespräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), im Bundeskanzleramt auf. Friedrich Stark / Kindermissionswerk

6:33 Uhr ++ Luca Sirch will in Rückrunde mit FCK oben angreifen ++ So lange spielt Luca Sirch noch gar nicht für den 1. FC Kaiserslautern. Doch mittlerweile ist er schon fester Bestandteil der ersten Elf. Für die Rückrunde hat sich der Defensivspieler vorgenommen, "überall noch mal besser zu werden". Der 25-Jährige will mit dem FCK dann oben angreifen: Aktuell ist der FCK auf dem 9. Platz. Allerdings fehlen nur zwei Punkte zum Relegationsplatz. Das erste Rückrundenspiel ist am 18. Januar und zwar gegen den SSV Ulm.

6:28 Uhr ++ Hund in Waldmohr aus brennender Wohnung gerettet ++ Die Feuerwehr Waldmohr hat gestern Abend einen Hund aus einer Wohnung befreit. Die Einsatzkräfte wurden laut einem Sprecher gerufen, weil der Rauchmelder einer Wohnung aktiviert wurde. Im Treppenhaus war Brandgeruch wahrnehmbar, doch die Wohnungstür öffnete niemand. Lediglich das Jaulen eines Hundes sei zu hören gewesen. Kurz bevor die Feuerwehr dann die Wohnungstür aufbrechen wollte, kam die Mieterin und schloss die Tür auf. Auf dem Herd hatte ein Topf mit Fett Feuer gefangen und konnte dann von der Feuerwehr ins Freie gebracht werden. Die Hündin blieb unverletzt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 08.01.2025 um 6:30 Uhr.

16:07 Uhr ++ Unfälle durch plötzlichen Schneefall bei Kusel ++ Durch plötzlichen Schnee auf der Straße gab es heute Mittag zwei Unfälle auf der A62 bei Kusel. Eine Polizeisprecherin hat gesagt, dass in Fahrtrichtung Trier eine Autofahrerin wegen des Schnees gegen eine Schutzplanke gefahren ist. Gleichzeitig hat es einen Unfall in der Gegenrichtung gegeben - da ist ein Transporter auf der schneebedeckten Straße ins Schleudern geraten und mit einem Lkw zusammengestoßen. Daraufhin ist der Transporter umgekippt - die Fahrerin wurde leicht verletzt. Um den Transporter abzuschleppen, musste die A62 kurz gesperrt werden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.01.2025 um 15:30 Uhr.

16:00 Uhr ++ Video: Einbruch in Kassenhaus des Minigolfplatzes Zweibrücken ++ Auf Facebook geht gerade ein Überwachungsvideo aus Zweibrücken viral. Es zeigt den Einbruch in das Kassenhäuschen am Minigolfplatz in Zweibrücken vom vergangenen November. Zu sehen sind mehrere Jugendliche, die die Eingangstür aufbrechen und sich an den Einrichtungsgegenständen zu schaffen machen. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Vorfall. Die Betreiber des Golfplatzes sprechen von einem "schweren Schlag - emotional und finanziell." Wie groß der Schaden genau ist, ist nicht bekannt. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.01.2025 um 16:30 Uhr.

15:07 Uhr ++ Polizei sucht nach Raub in Kaiserslautern Zeugen ++ Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagnachmittag versucht, einen Mann in Kaiserslautern auszurauben. Deshalb sucht die Polizei jetzt nach Zeugen. Den Angaben zufolge war der Mann im Bereich der Uni - in der Trippstatdter Straße - unterwegs. Dort wurde er von dem mutmaßlichen Täter angesprochen und aufgefordert, seinen Rucksack herzugeben. Die Situation eskalierte und der bislang Unbekannte schlug dem Mann ins Gesicht. Wer die Situation beobachten konnte, soll sich bei der Polizei melden. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.01.2025 um 14:30 Uhr.

14:19 Uhr ++ Stromausfälle nach Sturm im Westen der Pfalz ++ Wegen des Sturms waren gestern zahlreiche Haushalte in der Westpfalz ohne Strom. Wie die Pfalzwerke mitteilen, hatten herab fallende Äste und umgestürzte Bäume Stromleitungen beschädigt. Deshalb gab es Stromausfälle zwischen einer Minute und mehr als drei Stunden. Betroffen waren mehrere Orte in den Kreisen Kusel, Kaiserslautern, Südwestpfalz und am Donnersberg - unter anderem in Brücken, Großbundenbach, Trippstadt und Stahlberg. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.01.2025 um 13:30 Uhr.

12:45 Uhr ++ Stau nach Unfall auf A6 bei Kaiserslautern ++ Bei einem Unfall auf der A6 bei Kaiserslautern sind am Vormittag zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren vier Autos in den Unfall verwickelt. Ein Autofahrer war aus ungeklärten Gründen von seiner Spur nach links abgekommen und hat dadurch auf der anderen Spur ein Auto gestreift. Danach ist der Autofahrer noch gegen zwei anderen Wagen geprallt. Die Autobahn war wegen des Unfalls in Fahrtrichtung Mannheim eine Stunde voll gesperrt, dadurch hat es sich auch über mehrere Kilometer gestaut. Inzwischen ist die Autobahn wieder frei. Über dieses Thema berichtete das SWR Studio Kaiserslautern in den SWR4-Regionalnachrichten am 07.01.2025 um 14:30 Uhr.