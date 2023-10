per Mail teilen

In Pirmasens haben sich offenbar drei Frauen als Spendensammlerinnen für die Tafel ausgegeben. Sie haben Rosen in der Innenstadt verkauft. Die Tafel weiß aber von nichts und warnt.

"Wir verkaufen keine Rosen und machen auch sonst keine Spendenaktionen in der Fußgängerzone", sagt die zweite Vorsitzende des Hilfsvereins Esther Ochtrop. Deshalb habe der Verein nun das Ordnungsamt über die Betrugsmasche informiert.

Tafel Pirmasens hat keine Boxen für Spenden mehr

Früher habe die Tafel einmal Spendenboxen in Tankstellen aufgestellt, diese seien aber aufgebrochen worden. Die Tafel würde unter anderem vom Rotary-Club in Pirmasens unterstützt. Dieser würde in Supermärkten Spendenaktionen organisieren, nach dem Motto "Kauf eins mehr".

Zeugen haben Fotos von Betrügerinnen in Pirmasens gemacht

In der Innenstadt hatten drei Frauen Rosen verkauft - angeblich für den guten Zweck. Zeugen haben nach Angaben der Tafel Fotos von den Betrügerinnen gemacht. Darauf sei zu sehen, dass die Frauen lange Röcke und Kopftücher getragen haben. Die Fotos würden nun innerhalb des Vereins ausgewertet. Sollten die Frauen Kundinnen der Tafel sein, würde ihnen für ein Jahr der Berechtigungsschein entzogen. Somit würden sie dann so lange keine Lebensmittel mehr von der Tafel erhalten.