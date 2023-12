Autofahrer in Kaiserslautern brauchten am Freitag Geduld. Rund 50 Landwirte machten mit ihren Traktoren eine Protestfahrt.

Das Motto der Demo lautete "Bauerntod bringt Menschen Not“. Getroffen haben sich die Landwirte und ihre Unterstützer am späten Vormittag auf dem Parkplatz Schweinsdell an der A6.

Von dort aus fuhren sie durch mehrere Hauptverkehrsstraßen in Kaiserslautern. Dabei hupten sie laut. Bundesweit wollen die Landwirte am 8. Januar streiken. Eine Demofahrt kurz vor Silvester war den Bauern aus der Westpfalz aber ein Anliegen. "Das Bedürfnis was zu tun, war so groß, dass wir die Leute eigentlich nicht halten konnten", sagt Mit-Organisator Rainer Scheid.

Etwa 50 Landwirte protestieren in Kaiserslautern

Mehrere Landwirte berichten, dass sie für ihre Proteste viel Zuspruch erfahren. Sebastian Gloede aus Rodenbach sagt beispielsweise: "Was uns unterscheidet von anderen Demonstranten ist, wir wollen niemanden ärgern, wir wollen Leute mitnehmen. Das ist jetzt der Anfang und wird Anfang Januar gesteigert werden."

Die Polizei begleitete den von der Stadt genehmigten Protestzug durch die Stadt. Autofahrer mussten bis zum Mittag auf den Hauptstraßen in Kaiserslautern Wartezeiten in Kauf nehmen.

Einige Landwirte haben für ihre Fahrt durch Kaiseslautern Protestschilder an ihre Traktoren gehängt. SWR

Die Landwirte protestieren gegen das von der Bundesregierung beschlossene Ende zweier Steuervergünstigungen. Das betrifft den Agrardiesel und die Kraftfahrzeugsteuer, die bisher für Landmaschinen nicht gezahlt werden musste.