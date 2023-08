10-jähriges Kind hält Autos in Kaiserslautern an

Viele Autofahrer meldeten am Montagabend, dass ein Junge in der Burgstraße in Kaiserslautern Autos anhält. Wie die Polizei mitteilte, wollte er aus einer Einrichtung ausbüxen.

Es seien mehrere Anrufe von aufmerksamen Autofahrern bei der Polizei eingegangen. Eine der Autofahrerinnen habe den Jungen angesprochen und ihn dann zur Polizei gebracht. Wie sich dort herausstellte, war der Junge in einer Jugendeinrichtung in der Südwestpfalz untergebracht. Junge wollte aus Jugendeinrichtung in Südwestpfalz fliehen Weil er sich in der Einrichtung unwohl fühle, wollte er flüchten und zu seiner ehemaligen Pflegefamilie trampen. Das durfte er dann jedoch nicht. Nach Rücksprache mit der Einrichtung wurde er mit einer Streife dorthin wieder zurück gebracht. Um welche Jugendeinrichtung es sich handelt, wollte die Polizei nicht sagen. Auch wie der Junge aus der Südwestpfalz nach Kaiserslautern kam, ist der Polizei nicht bekannt. Junge wirkte bei Polizei Kaiserslautern unaufgeregt Auf die Zeugin und auf die Polizei habe das Kind einen unaufgeregten Eindruck gemacht. Er habe sich auch ohne Widerstand in die Einrichtung zurückbringen lassen. Warum der 10-jährige nicht mehr bei seiner Pflegefamilie ist, ist unbekannt.