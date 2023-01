Kind im Bus in Pirmasens vergessen

Im Bus eingeschlafen: Eine Mutter aus Pirmasens hat ihr müdes Kind in einem Bus in Pirmasens vergessen.

Diese Busfahrt bleibt wohl in Erinnerung: Eine Mutter aus Pirmasens hat ihr sechsjähriges Kind in einem Bus vergessen. Die Frau ist nach Polizeiangaben an der Haltestelle am Exerzierplatz ausgestiegen - allerdings ohne ihr Kind.

Busunternehmen kontaktiert Polizei

Dass das Kind nicht auf sich aufmerksam gemacht hat, hat auch einen guten Grund. Denn es war eingeschlafen. Ein Mitarbeiter wurde irgendwann auf das schlafende Kind aufmerksam und verständigte gleich die Polizei. Auch die Mutter stellte schnell fest, dass sie alleine aus dem Bus ausgestiegen war. Sie verständigte laut Polizei direkt einen anderen Busfahrer.

Kind fuhr bis nach Münchweiler

Die gute Nachricht: allen geht es gut. Die Familie ist nach Polizeiangaben wieder in Münchweiler an der Rodalb, etwa eine Viertelstunde von Pirmasens entfernt, zusammengeführt worden.