Erfolgreiches Jahr für Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz

Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland verzeichnen im Jahr 2024 eine erfreuliche Steigerung der Übernachtungszahlen. Doch angesichts steigender Kosten fordern sie mehr Unterstützung von der Politik.

Die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland blicken auf ein weiteres erfolgreiches Jahr zurück: Mit insgesamt 971.180 Übernachtungen konnten die Erwartungen sogar leicht übertroffen werden. Der Verband umfasst insgesamt 40 Jugendherbergen und beschäftigt fast 1.000 Mitarbeitende, was ihn zum größten Übernachtungsanbieter der Region macht.

Wiedereröffnungen in Idar-Oberstein und Traben-Trarbach

Ende 2025 stehen, nach umfangreichen Modernisierungen, die Wiedereröffnungen der Jugendherbergen in Idar-Oberstein und Traben-Trarbach an. Weitere Projekte zur Verbesserung und Erweiterung des Angebots an anderen Standorten sind bereits in Planung.

Ohne Investitonen Erhalt der Herbergen gefährdet

Trotz der positiven Entwicklungen stehen die Jugendherbergen vor einer großen Herausforderung: Die gestiegenen Kosten in nahezu allen Bereichen erschweren es, das Angebot weiterhin zu attraktiven Preisen anzubieten. Der Landesverband der Jugendherbergen macht deutlich, dass ohne zusätzliche Investitionen in die bestehenden Häuser und in die Infrastruktur ein langfristiger Erhalt der Jugendherbergen gefährdet ist. Besonders in Regionen, in denen die Jugendherbergen oft die größten Anbieter von Übernachtungsmöglichkeiten sind, würde ein Verlust vieler Häuser die regionale Infrastruktur erheblich beeinträchtigen.

Bezahlbare Unterkunft sicherstellen

Aus diesem Grund appelliert der Verband an die Politik, dringend notwendige Investitionen bereitzustellen, um die Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland langfristig zu sichern und ihre wertvolle Funktion als bezahlbare Unterkunft für Familien, als außerschulischen Lernort und als Treffpunkt für Gruppen und Vereine aufrechtzuerhalten.