Der Rückgang der Inflation in Rheinland-Pfalz setzt sich fort. Im April lag die Teuerungsrate im Bundesland im Jahresvergleich bei 7,1 Prozent und fällt damit auf den niedrigsten Wert seit August 2022, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Freitag mitteilte.

Im März hatte sie noch 7,4 Prozent betragen. Die Inflationsrate ist ein Maßstab dafür, wie sich die Preise für Verbraucher und Verbraucherinnen im Durchschnitt verändern. Vor allem Gas schlägt zu Buche Für Energie mussten die Menschen in Rheinland-Pfalz im April 9,5 Prozent mehr ausgeben als ein Jahr zuvor. Besonders stark war dies bei Gas mit einem Plus von 50 Prozent der Fall. Die Preise für Mineralölprodukte gingen hingegen um 11,6 Prozent zurück. Großer Anstieg bei Molkereiprodukten Preistreibend wirkten laut Landesamt im April vor allem Nahrungsmittelpreise. Binnen eines Jahres verteuerten sich die Nahrungsmittel in Rheinland-Pfalz um 16 Prozent. Besonders groß war der Anstieg bei Molkereiprodukten: Quark etwa kostete im April 72,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Mehr Geld für Strom, weniger für Benzin Auch für Strom mussten die Menschen in Rheinland-Pfalz im April deutlich mehr Geld ausgeben: das Plus lag bei gut 27 Prozent. Dafür sind die Preise für Benzin und Diesel deutlich zurückgegangen - das liegt allerdings daran, dass sie nach Russlands Angriff auf die Ukraine im April 2022 auf einem noch höheren Niveau waren.