Die Erklärung kam am Montag aus heiterem Himmel: Homosexuelle Paare können jetzt auch in der katholischen Kirche gesegnet werden. Ist das ein echter Fortschritt oder nur eine klitzekleine Bewegung des Vatikans? Wir haben mit SWR-Kirchenexperte Ulrich Pick über diese Frage gesprochen. Außerdem haben wir bei einem Priester in der Pfalz nachgefragt, der in dieser Angelegenheit schon seit längerem mit Rom im Clinch liegt.