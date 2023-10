per Mail teilen

Seit Jahren fehlt es in Deutschland und auch in vielen rheinland-pfälzischen Kommunen an Wohnraum. Und die Mieten für Wohnungen fressen einen immer größeren Teil des monatlichen Einkommens auf. Immer mehr Menschen können sich ihre Wohnung nicht mehr leisten. Der Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert fordert dringend Reformen.