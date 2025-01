Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was geschieht am Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

8:20 Uhr 🚨Mit 100 km/h durch Bodenheim Achtung, wer braucht ein Update in Sachen Bußgeld-Katalog im Straßenverkehr? Ein Autofahrer, der mit über 100 km/h in Bodenheim unterwegs war, ist von der Polizei gestoppt worden. Erlaubt war an der Stelle Tempo 60. Die Folgen: Der Fahrer muss einen Monat auf seinen Führerschein verzichten. Außerdem bekommt er laut Polizei einen Punkt in Flensburg und muss etwa 300 Euro Strafe bezahlen. Sendung am Mi. , 8.1.2025 7:59 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

7:41 Uhr 🌍Der Blick auf Deutschland und die Welt In Stuttgart wird der "Reichsbürger"-Prozess um die Reuß-Gruppe fortgesetzt. Die Gruppe soll einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant haben. Einer der Angeklagten will sich heute äußern. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen gibt den Namen eines Übergangskanzlers bekannt. Dieser soll die bisherige Koalition von Konservativen und Grünen noch so lange weiterführen, bis eine neue Regierung gebildet wurde. Der bisherige Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hatte seinen Rückzug bekanntgegeben, nachdem seine Bemühungen zur Bildung einer Koalition aus Mitte-Parteien gescheitert waren. Im Kempten in Bayern beginnt ein nicht öffentlicher Mordprozess gegen einen Jugendlichen, der einen Obdachlosen getötet haben soll. Der Jugendliche war zur Tatzeit im Mai vergangenen Jahres 17 Jahre alt. Das Verfahren findet daher hinter verschlossenen Türen statt. Das Urteil ist für den Februar geplant.

7:14 Uhr 💫Sternsinger beim Ministerpräsidenten Sie waren die letzten Tage echt fleißig, ich habe sie gesehen! Bei Wind und Wetter haben sie an Türen geklingelt, gesungen und Spenden gesammelt. Heut Nachmittag klopfen sie dann beim Ministerpräsidenten an. Alexander Schweitzer empfängt die Sternsinger in der Mainzer Staatskanzlei. Unter anderem ist eine ökumenische Sternsinger-Gruppe aus Mainz-Finthen dabei, auch Vertreter aus den Bistürmern Limburg, Speyer und Trier kommen. Und falls ein Sternsinger für den Segen nicht an den Türrahmen kommt, weiß man ja wer Räuberleiter machen kann - der Regierungschef ist bekanntlich über zwei Meter groß. Sendung am Mi. , 8.1.2025 7:06 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

7:03 Uhr 🚔Parkscheinautomaten gesprengt Also die gesprengten Geldautomaten sind ja inzwischen seit Jahren ein lediges Thema. Aber jetzt sind in Bingen zwei Parkscheinautomaten mit Silvester-Böllern gesprengt worden. Nach Angaben der Stadt gingen die Täter aber leer aus. Die Böller stammen offenbar nicht aus dem Handel sondern wurden selbst hergestellt. Oberbürgermeister Feser sagte, diese sinnlose Zerstörungswut mache ihn traurig und wütend zugleich. Der Parkscheinautomat am Fruchtmarkt wurde vergangene Woche Donnerstag zerstört, der am Naheparkplatz in der Nacht von Sonntag auf Montag. Zeugen, die etwas beobachtet haben, können sich bei der Polizei in Bingen melden. Sendung am Mi. , 8.1.2025 6:58 Uhr, SWR4 RP Studio Mainz - Regionalnachrichten

6:44 Uhr 🚒🐕Feuerwehr rettet Hund Hier ist sie, die erste richtig gute Meldung des Tages: Die Feuerwehr in Waldmohr im Kreis Kusel hat gestern Abend einen Hund aus einer Wohnung befreit. Die Einsatzkräfte wurden gerufen, weil sich der Rauchmelder in einer Wohnung gemeldet hatte. Im Treppenhaus war Brandgeruch wahrnehmbar, doch niemand öffnete die Wohnungstür. Nur ein Hund jaulte. Kurz bevor die Feuerwehr dann die Wohnungstür aufbrechen wollte, kam die Mieterin und schloss die Tür auf. Auf dem Herd hatte ein Topf mit Fett Feuer gefangen und konnte dann von der Feuerwehr ins Freie gebracht werden. Die Hündin blieb unverletzt. Sendung am Mi. , 8.1.2025 6:40 Uhr, SWR4 RP Studio Kaiserslautern - Regionalnachrichten

6:36 Uhr 🚿🛀Umfrage: Team Dusche oder Team Wanne? Für alle, die das immer schon mal wissen wollten: Heute ist National Bubble Bath Day in den USA. Will heißen - "Tag des Schaumbades". Was mich nicht nur an den berühmten Loriot-Sketch denken lässt, sondern auch zu der Frage bringt: Was bevorzugt ihr (mal unbelastet von der Frage der Wasserverschwendung...) - eine schöne Dusche oder ein kuscheliges Bad mit viel Schaum in der Wanne? Mit Ente, versteht sich. Mit der Quietscheente ab in die Badewanne picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Dusche oder Wanne - was ist euch lieber? Ich brauch keine Badewanne - morgens ab unter die Dusche und dann ran an den Tag! Bei miesem Wetter ins warme Schaumbad - das muss sein! Kommt drauf an. Im Sommer duschen, im Winter auch gern mal in die Wanne. Abschicken

6:22 Uhr 🛣️So sieht die Verkehrslage im Land aus Ihr müsst um diese Uhrzeit schon raus auf die Straße? Wenn ihr wissen wollt, ob und wo ihr im Stau steht - schaut vorsichtshalber hier nach: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:10 Uhr 🌨️Das Wetter für RLP: Schnee im Norden Der Mittwochvormittag bleibt meist trocken mit etwas Sonne, ab Nachmittag regnet es im Süden von Rheinland-Pfalz, im Norden fällt Schnee. Die Temperaturen liegen zwischen minus 2 Grad in den Höhenlagen und 0 bis 4 Grad im Rest des Landes Mehr zum Wetter gibt es hier im Bericht mit Karsten Schwanke von gestern Abend: Video herunterladen (25,4 MB | MP4)

6:03 Uhr ❗Das wird heute wichtig in RLP Die Pegelstände an Mosel, Saar und Sauer sollen ab heute Mittag erneut steigen. Grund dafür sind laut Hochwasservorhersagezentrale erneute Niederschläge. Bereits am Montag war die Mosel über die Ufer getreten. In Zweibrücken muss sich ab heute ein mutmaßlicher Reichsbürger vor dem Landgericht verantworten. Er soll den Staat verunglimpft und Briefe mit verfassungsfeindlichen Inhalten an Behörden geschickt haben. Die Spezialeinheiten der Polizei in Rheinland-Pfalz feiern ihr 50-jähriges Bestehen. Die Einheiten kommen immer dann zum Einsatz, wenn es um gefährliche und bewaffnete Personen geht. Außerdem unterstützen sie die Polizeibehörden bei der Bekämpfung der politisch motivierten und der Organisierten Kriminalität sowie der Banden- und Gewaltkriminalität.