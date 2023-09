Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Hoch hat die Teilnahme an einer Konferenz abgesagt, zu der sein bayerischer Amtskollege eingeladen hatte. Ministerpräsidentin Dreyer zeigte dafür Verständnis.

Der SPD-Politiker Clemens Hoch begründet die Absage unter anderem mit dem Verhalten der bayerischen Landesregierung in der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt. Aufgrund der Entscheidungen von Mitgliedern der bayerischen Landesregierung im Zusammenhang mit dem Flugblatt sei der Zeitpunkt des Treffens ungeeignet, teilte das Gesundheitsministerium dem SWR mit. Das gelte auch mit Blick auf die anstehende Landtagswahl in Bayern.

Aiwanger sollte teilnehmen

An der Konferenz am kommenden Montag soll auch der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) teilnehmen. Kürzlich war bekannt geworden, dass Aiwanger vor rund 35 Jahren in seinem Schulranzen ein antisemitisches Flugblatt bei sich trug. Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) hatte erklärt, dass er trotz Kritik an Aiwanger als Minister festhalte, unter anderem weil es keine Beweise dafür gebe, dass Aiwanger das Flugblatt verfasst habe.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zeigte Verständnis für Hochs Entscheidung. Es sei "mehr als nachvollziehbar", dass er kurz vor der Landtagswahl in Bayern am 8. Oktober nicht an dem "unüblichen Format" eines Treffens von Wirtschafts- und Gesundheitsminister mit dem umstrittenen Politiker Aiwanger (Freie Wähler) teilnehme.

Thema Engpässe bei Medikamenten

Zu der geplanten Konferenz am Montag hat der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) Vertreter aus Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz eingeladen. Thema der Konferenz sind die im Herbst drohenden Engpässe bei der Versorgung mit Medikamenten.

Zu der so genannten "Südschienenkonferenz" sind neben den Gesundheitsministern auch die Wirtschaftsminister aus den vier Bundesländern eingeladen.

Wirtschaftsministerium ist vertreten

Das FDP-geführte Wirtschaftsministerium in Rheinland-Pfalz teilte dem SWR mit, dass sich die Staatssekretärin digital zur Konferenz zuschalten werde. Warum Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt nicht an der Konferenz teilnimmt, sagte das Ministerium nicht.