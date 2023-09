Alte und neuere Denkmäler in RLP öffnen für Neugierige

Vom Industriedenkmal Sayner Hütte bis zum Alten Dom St. Johannis in Mainz: Am Tag des offenen Denkmals gibt es am Sonntag freien Eintritt in zahlreiche Gebäude.

Ein Kulturevent feiert in diesem Jahr 30-jähriges Jubiläum: Der Tag des offenen Denkmals. In diesem Jahr heißt das Motto "Talent Monument". Hier eine Auswahl der Sehenswürdigkeiten in Rheinland-Pfalz, die besucht werden können:

Rheinhessen und Nahe-Region

Trier und Eifel

Pfalz

Koblenz/Westerwald

Rheinhessen und Nahe-Region: In Ingelheim haben die Kaiserpfalz und das 1850 erbaute Fischerhaus in der Schubertstraße 5 geöffnet. In Worms kann das Museum der Stadt im Andreasstift angesehen werden oder das bei Touristen beliebte Nibelungenmuseum. Und natürlich hat auch der Dom geöffnet.

In Mainz ist der Eintritt unter anderem für die Christuskirche, das Römische Theater, die Zitadelle, den jüdischen Friedhof und für den Alten Dom Sankt Johannis frei. Auch das in Renovierung befindliche denkmalgeschützte Rathaus mit seiner markanten Natursteinfassade aus norwegischem Marmor kann zwischen 10 und 14 Uhr besichtigt werden.

In Bingen stehen ebenfalls viele Denkmäler offen, darunter das Ruppertsberger Gewölbe und die Villa Sachsen, die seit 1994 als buddhistisches Zentrum und kultureller Veranstaltungsort dient.

Trier und Eifel: In der Römerstadt Trier gibt es am Sonntag freien Eintritt in alle Römerbauten wie Porta Nigra, Kaiserthermen, Amphitheater und die Thermen am Viehmarkt. Für Kinder und Jugendliche gibt es einen Instagram-Foto-Spaziergang, bei dem sie die Monumente möglichst gut in Szene setzen sollen. Auch die Europäische Kunstakademie lädt zum Besuch ein.

In Wittlich öffnet die Alte Synagoge ihre Türen und in der 1725/26 erbauten Alten Posthalterei gibt es eine Ausstellung mit Werken des Künstlers Tony Munzlinger. Im Hunsrücker Holzmuseum in Morbach erwarten Besucher Aktionen für Groß und Klein, zum Beispiel die Herstellung von Holzkugelschreibern.

Pfalz Mit einer Vernissage der Ausstellung "Malerei und Collagen" der Ludwigshafener Künstlerin Ingrid Hess öffnet das Schillermuseum in Ludwigshafen wieder den Raum für Wechselaustellungen. Mit zahlreichen Veranstaltungen lockt der Speyerer Dom wieder Besucher an. Unter anderem gibt es eine Tanzmeditation in der Apsis des Doms.

Ein Denkmal des Kalten Krieges: Das ehemalige Hochsicherheitslager im früheren US-Army-Depots Fischbach bei Dahn in der Südpfalz. Pressestelle Horst Himbacher

Fahrzeug- und Technikliebhaber kommen in Ramsen im Donnersbergkreis auf ihre Kosten: Dort dreht sich alles um die Stumpfwaldbahn. In Kirchheimbolanden wird eine Führung auch durch die sonst nicht zugänglichen Teile des Terassengartens am Schloss angeboten. In der Katholischen St.-Bartholomäus-Kirche in Kaiserslautern gibt es ein Orgelkonzert mit Meditation zu den Vaterunser-Fenstern.

Weitere Informationen zum Tag des offenen Denkmals Eine Sammlung von Highlights aus Rheinland-Pfalz zum Tag des offenen Denkmals im Jubiläumsjahr bietet die Deutsche Stiftung Denkmalschutz als pdf-download an. Ein großes Informationsangebot zum Tag des offenen Denkmals findet sich im Internet. Unter anderem mit einer interaktiven Karte mit Suchfunktion zu allen 5.500 geöffneten Bauten in ganz Deutschland und einem Bericht zum Fluthilfecamp der Jugendbauhütten im Ahrtal.

In Koblenz werden im Fort Konstantin und in der Alten Propstei in Kruft Führungen angeboten. In Bendorf können Besucher neben dem berühmten Industriedenkmal Sayner Hütte auch die Sayner Abtei aus dem 12. Jahrhundert erleben. Die ehemalige Synagoge in Niederzissen öffnet ebenfalls ihre Türen für Interessierte. In Lahnstein sind der Pulver- und der Hexenturm für Besucher geöffnet.