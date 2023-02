Hessens Finanzminister: "Keine Geschäfte mit russischen Oligarchen"

Der hessische Finanzminister Michael Boddenberg hat bekräftigt, dass sich Hessen dafür einsetzt, dass der insolvente Flughafen Hahn im Hunsrück nicht an einen russischen Investor verkauft wird. Dem Sender HR-Info sagte Boddenberg, er habe sich deswegen an den Bund und an den Insolvenzverwalter gewandt. Der CDU-Politiker bezieht sich unter anderem darauf, dass der mögliche Käufer, dem bereits der Nürburgring gehört, in den USA Sanktionen unterliegt.