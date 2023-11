Sich für andere einsetzen, etwas für diejenigen tun, die Unterstützung brauchen - für solches außergewöhnliches Engagement vergeben die Diakonischen Werke in Rheinland-Pfalz alle zwei Jahre den Helmut-Simon-Preis. Er ist mit 4.000 Euro dotiert. Der erste Platz ging in diesem Jahr an die Ausbildungswerkstatt für benachteiligte Jugendliche des Vereins "Berufliches und Soziales Lernen im Hunsrück". Den zweiten Preis hat das Projekt "Theater Inklusiv" des Altenpflegeheims Martinsstift in Mainz bekommen. Bei diesem Projekt spielen geistig beeinträchtigte sowie ältere Menschen gemeinsam Theater.