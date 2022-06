Heizkosten-Zuschuss für Wohngeld-Empfänger ab sofort

Die Behörden in Rheinland-Pfalz wollen ab sofort rund 10,6 Millionen Euro Heizkosten-Zuschuss an 27.418 Haushalte auszahlen, in denen Wohngeld-Empfänger leben. "Die steigenden Energiepreise sind besonders für Menschen mit geringen Einkommen eine enorme Belastung. Daher war es uns ein wichtiges Anliegen, die besonders empfindlich von steigenden Energiekosten betroffenen Wohngeld-Haushalte möglichst schnell mit der Auszahlung des Heizkosten-Zuschusses zu entlasten", teilte Finanzministerin Doris Ahnen (SPD) am Mittwoch mit. Wegen der stark steigenden Energiepreise hatte die Bundesregierung zum 1. Juni einen einmaligen Heizkosten-Zuschuss beschlossen. Wohngeld-Empfänger bekommen das Geld automatisch. Ein Einpersonenhaushalt erhält demnach 270 Euro, 350 Euro gehen an einen Zweipersonen-Haushalt, für jede weitere Person im Haushalt sind 70 Euro vorgesehen.