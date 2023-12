per Mail teilen

Die Polizei fahndet weiter nach einem Häftling, der am Donnerstag bei einem Arztbesuch im Klinikum Ludwigshafen geflohen war. Von dem 25-Jährigen aus der JVA Mannheim fehlt weiterhin jede Spur - trotz mehrerer Hinweise. Es ist in Rheinland-Pfalz bereits die zweite Flucht eines Häftlings innerhalb weniger Wochen. Seither geht es um die zentrale Frage: Wie kann so etwas passieren?