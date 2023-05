Entenfamilie gerettet, Muscheln helfen Forschern, Schneepflugmeisterschaften

Genug von schlechten Nachrichten? Dann sind unsere Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz genau das Richtige!

Polizei rettet Entenfamilie auf A6

Das hätte böse ausgehen können: Mama Ente und ihre Kinder haben sich am Montagnachmittag bei Ramstein-Miesenbach in der Pfalz auf die A6 verirrt. Lebensgefährlich für die geflügelten Tiere! Doch Rettung nahte in Form der Autobahnpolizei Kaiserslautern. So gelangte die Entenfamilie doch noch unfallfrei ins Grüne.

Muscheln geben Auskunft über Moselwasser

Biologen sammeln für ein Forschungsprojekt zurzeit an und in der Mosel Muscheln. Die Fachleute gehen davon aus, dass die Muscheln beim Filtrieren des Wassers Schadstoffe speichern. Sie können also möglicherweise anzeigen, wie sauber die Mosel ist. Gesammelt wird nicht nur bei uns, sondern auch in Frankreich und Luxemburg.

Beste Schneepflugfahrer aus RLP ermittelt

Juhu, die Teams der Straßenmeistereien aus Rennerod, Hermeskeil und Bitburg dürfen sich freuen! Bei den RLP-Schneepflugmeisterschaften in Mendig haben sie es in die Top 3 geschafft. Die ersten beiden Teams, aus Rennerod und Hermeskeil, haben sich damit für die Deutsche Meisterschaft im September in Koblenz qualifiziert.