Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat die zweiten Schneepflugmeisterschaften ausgetragen. 19 Teams aus ganz Rheinland-Pfalz gingen in Mendig an den Start.

Slalom rückwärts und vorwärts, Tonnen verschieben und über Rampen fahren – diese Aufgaben mussten die Teams nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität bei der zweiten LBM-Schneepflugmeisterschaft in Mendig meistern. Ziel war es demnach, den Parcours mit Unimog und Schneepflug ohne Fehler zu meistern, so die Behörde.

Die Sieger der einzelnen Kategorien waren laut LBM das Team der Straßenmeisterei aus Rennerod mit Kevin Reusch und Remo Mai, die Straßenmeisterei Hermeskeil mit Leon Gräber und Florian Schmidt und die Straßenmeisterei Bitburg mit Florian und Joshua Zahren.

Gewinner nehmen an der Deutschen Meisterschaft im Schneepflugfahren teil

Der Parcour sollte in Mendig den Gegebenheiten in der Realität ähneln. Also enge Ortschaften, die die Schneepflüge entlang fahren müssen und dabei Hindernisse, wie parkende Autos umfahren. Mit den Meisterschaften möchte der LBM zeigen, wie geschickt die Mitarbeitenden die Schneepflüge bedienen können.

Zum ersten Mal wurde die Meisterschaft in Rheinland-Pfalz vor fünf Jahren ausgetragen. Gewinner war damals das Team aus Emmelshausen im Rhein-Hunsrück-Kreis.