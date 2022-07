Das sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

per Mail teilen

Schäferhund von Hausdach gerettet

Ein Schäferhund auf einem Hausdach – da hat nicht nur die Feuerwehr Idar-Oberstein erstaunt geguckt. Der Hund ist vermutlich durch ein Fliegengitter auf das Dach gesprungen. Alleine runter ging’s nicht. Die Feuerwehr konnte ihn aber retten.

Erstes inklusives Sportfest in Bad Kreuznach

Am vergangenen Wochenende gab’s in Bad Kreuznach das erste inklusive Sportfest. Mit dabei Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul. Kinder mit und ohne Behinderung konnten sich in verschiedenen Sportarten messen.

Demografiepreis: Senioren leben gemeinsam auf Pflegebauernhof

Auf dem Pflegebauernhof in Marienrachdorf im Westerwald leben Seniorinnen und Seniorien gemeinsam mit Hühnern, Schweinen, Alpakas, Gänsen und Kaninchen und versorgen sich zum Teil sogar selbst. "Wir binden die Menschen bei den Tätigkeiten in der Landwirtschaft mit ein. Bei schwereren Aufgaben helfen wir“, erklärt Guido Pusch, Leiter des Bauernhofs. Das Projekt wurde jetzt mit dem Demografiepreis ausgezeichnet und es soll nun einen zweiten Bauernhof in dem Ort geben.