Das sind die Good News der Woche aus Rheinland-Pfalz

Freibad in Bad Neuenahr-Ahrweiler ist wieder offen

Wasserratten aufgepasst! Gute Nachrichten kurz vor den Sommerferien: Das von der Flut zerstörte Freibad in Bad Neuenahr-Ahrweiler hat wieder geöffnet. Das Bad ist in den vergangenen Monaten umfangreich saniert worden.

Mainzer Polizistin als Ansprechpartnerin für queere Menschen

Eine kleine Regenbogen-Fahne an ihrer Uniform zeigt direkt, was ihr Herzensanliegen ist: Diana Gläßer setzt sich bei der Polizei Mainz für queere Menschen ein. Seit 2017 betreut sie die landesweite Ansprechstelle der Polizei für lesbische, schwule, bisexuelle, transidente und intergeschlechtliche Menschen. Da sie selbst lesbisch ist und gerade in der queeren Gesellschaft in Mainz gut vernetzt ist, werde sie bei Polizei-Themen häufig kontaktiert, erzählt sie.

Ukrainerinnen lösen Personalproblem eines Stromberger Hotels

Viele Hotels und Restaurants suchen gerade händeringend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch ein Hotel in Stromberg brauchte dringend Personal. Dort helfen nun sieben Ukrainerinnen in der Küche und beim Housekeeping.