Spritpreise in Rheinland-Pfalz deutlich gesunken - aber bleibt das so?

Wann sollte man vor Weihnachten am besten tanken? Wer an den Feiertagen verreisen will, der muss kalkulieren. Nach den Rekordpreisen im Frühjahr und Sommer herrschte zuletzt ja eher Entspannung an den Zapfsäulen. Doch jetzt kommt - pünktlich zum Ferienbeginn - wieder Bewegung ins Spiel. Die SWR-Datenanalyse zeigt, wie sich die Preise für Kraftstoffe aktuell entwickeln.