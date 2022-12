Die einen freuen sich auf Weihnachten, die anderen wollen nichts wie weg. Eine Umfrage am Flughafen Hahn unter den Passagieren zeigt, wie unterschiedlich die Menschen Weihnachten verbringen.

Reges Treiben in den Terminalgebäuden des Flughafens Hahn im Hunsrück. Die einen Passagieren kommen aus dem Urlaub oder in die Heimat zurück. Die anderen fliegen zu ihrer Familie ins Ausland oder in den Urlaub, weil sie dem Weihnachtsstress und der Kälte in Deutschland entfliehen wollen. Der Hunsrück Airport wird in diesen Tagen zum Drehkreuz für Weihnachtsflüchtlinge und Weihnachtsheimkehrer.

Winterflugplan enthält Ziele im warmen Süden

Die haben am Hahn in diesem Jahr wieder viele Möglichkeiten. Aktuell werden vom Flughafen Hahn mehr als 30 Flugziele angeboten. Ein Großteil davon vom irischen Billigflieger Ryanair. Die Airline fliegt unter anderem nach Palma de Mallorca, London sowie Mailand. Nach Angaben von Branchenkennern stockt Ryanair schon seit März seine Strecken am Flughafen Hahn wieder auf. Das liege auch an einem Streit wegen der Gebühren zwischen der irischen Billig-Airline und dem Flughafen in Frankfurt. Davon könne der Hahn profitieren.

Passagierzahlen noch nicht auf Vor-Corona-Niveau

Nach Angaben der Deutschen Verkehrsflughäfen (ADV) wurden in den vergangenen drei Quartalen des Jahres etwa eine Million Passagiere am Hahn abgefertigt. Laut Statistik sind das zwar 140 Prozent mehr Passagiere als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres, aber immer noch etwa 200.000 weniger als vor der Corona-Pandemie im Jahr 2019.