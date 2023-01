Frau aus Bad Neuenahr wird Mutter von Zwillingen in Flutnacht

Mindestens 134 Menschen riss die Ahr-Sturzflut in den Tod. Zugleich gab es neues Leben: Einige Frauen aus dem Flusstal bekamen am 14. oder 15. Juli 2021 ihre Babys. Welche Erinnerungen bleiben an diese Lichtblicke in so dunkler Zeit? Ein Paar blickt zurück.