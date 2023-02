Bundeswirtschaftsministerium prüft Verkauf des Flughafens Hahn

per Mail teilen

Das Bundeswirtschaftsministerium untersucht den möglichen Verkauf des insolventen Flughafens Hahn an einen russischen Investor. "Wir screenen das gerade", sagte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Dies werde immer getan, wenn es Sorge gebe, kritische Infrastruktur könnte potenziell berührt werden. Der Insolvenzverwalter will am Dienstag die Gläubiger informieren und mit ihnen über das weitere Vorgehen reden.