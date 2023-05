Mehr Geld für die Versorgung der Geflüchteten, die nach Deutschland und auch nach Rheinland-Pfalz kommen. Das war die geschlossene Forderung aller Ministerpräsidentinnen und -präsidenten beim Flüchtlingsgipfel in Berlin.

Bund und Länder haben sich geeinigt: Für das Jahr 2023 soll es einen extra Zuschuss des Bundes in Höhe von einer Milliarde Euro geben. Dieses Ergebnis ist nicht das, was die Länder sich im Vorfeld erhofft hatten: Sie forderten eine Pro-Kopf-Pauschale, ein "atmendes, dynamisches System". In diesem speziellen Punkt gab es jedoch auch nach sechsstündiger Verhandlung keine Übereinkunft. Im November wollen Bund und Länder dann erneut darüber sprechen, in welcher Form der Bund dauerhaft mehr Geld zur Verfügung stellen könnte.

Dreyer zufrieden mit Ergebnis

Nach dem Treffen am Mittwoch sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), sie sei zufrieden mit dem Ergebnis der Verhandlungen. Man habe sich aufeinander zubewegt und das sei ein wichtiges Signal gewesen. In den Tagesthemen betonte sie, wie konstruktiv die Gespräche waren. Für die Zukunft solle aber ein Mechanismus etabliert werden, bei dem sich die Verteilung der Gelder an der Anzahl der aufgenommenen Flüchtlinge orientiere. Vereinfacht gesagt: mehr Flüchtlinge, mehr Geld und weniger Flüchtlinge, weniger Geld. Die zusätzliche Milliarde und weitere Beschlüsse, beispielsweise zur Rückführung, seien jedoch etwas, womit man den Kommunen gut begegnen könne.

Rund 50 Millionen Euro für Rheinland-Pfalz

Von der Milliarde für die Länder, wird Rheinland-Pfalz circa 50 Millionen abbekommen, so SWR-Korrespondent Georg Link. Für die einzelne Kommune sei das am Ende wohl eher nur "ein Tropfen auf den heißen Stein".

Landkreistag sehr unzufrieden mit dem Ergebnis

Die Summe von 50 Millionen Euro reiche bei weitem nicht, sagte der geschäftsführende Direktor des Landkreistags, Burkard Müller (SPD), dem SWR. Sie decke noch nicht einmal 20 Prozent des Defizits, das die Städte, Kreise und Gemeinden in Rheinland-Pfalz in diesem Jahr mit der Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge machen würden. Müller sagte, er sei enttäuscht, dass die Bundesländer keine höhere Summe mit dem Bund verhandelt hätten. Weil der Bund sich offensichtlich weigere mehr Geld zu geben, müsse jetzt das Land einspringen und den Kommunen mehr Geld geben.