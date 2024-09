Wie zuletzt bei der Fußball-EM gibt es ab Montag wieder Kontrollen an allen deutschen Grenzen. In RLP sind davon die Grenzen zu Frankreich, Belgien und Luxemburg betroffen.

Mit den Kontrollen soll illegale Einwanderung, zum Beispiel durch Schleuser, verhindert werden. Aber auch Islamisten will man erkennen und aufhalten. Sechs Monate sollen die Grenzkontrollen vorerst dauern. So wurde es von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) angeordnet. Wer also in nächster Zeit von Rheinland-Pfalz direkt ins angrenzende Ausland oder umgekehrt reisen möchte, wird dabei vielleicht kurz aus dem Verkehr gezogen.

Mögliche Standorte von Grenzkontrollen an Straßen zwischen Rheinland-Pfalz und dem Ausland SWR

Die Bundesregierung geht allerdings nicht davon aus, dass es zu großen Staus kommen werde. Die Kontrollen sollen nur stichprobenartig durchgeführt werden, hieß es. Mit den Kontrollen solle irreguläre Migration bekämpft werden, so Innnenministerin Faeser. Der Reise- und Pendlerverkehr sowie der Handel sollen so wenig wie möglich beeinträchtigt werden.

Normalerweise keine Kontrollen im Schengen-Raum

Weil solche Kontrollen normalerweise nicht vorgesehen sind, mussten sie auch bei der EU-Kommission angemeldet werden. Mit der Begründung, es gebe eine angespannte Situation bei der Unterbringung von Asylbewerbern, Geflüchteten sowie Migrantinnen und Migranten.