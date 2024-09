per Mail teilen

Die Bundeswehr hat in Rheinland-Pfalz 18 Standorte. Ein wichtiger davon ist die Artillerieschule in Idar-Oberstein. Die hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Montag besucht. Auch ukrainische Soldaten werden dort geschult. Bei seinem Besuch hatte der Verteidigungsminister auch klare Botschaften dabei.