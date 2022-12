Einzelhandel in RLP trotz allem zufrieden mit Weihnachtsgeschäft

per Mail teilen

Weihnachten ist rum, das Weihnachtsgeschäft aber noch nicht ganz. Viele kommen nochmal zurück in die Läden - um etwas umzutauschen oder um Geldgeschenke und Gutscheine einzulösen.

Im Großen und Ganzen seien die Einzelhändler zufrieden mit Umsatz und Besucherzahlen der vergangenen Wochen, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Rheinland-Pfalz, Thomas Scherer.

Umsatz zumindest "nicht schlechter als 2021"

Die Hoffnung des Einzelhandels, nach den zwei "verlorenen Corona-Jahren" in diesem Jahr an Weihnachten wieder einiges an Umsatz aufzuholen, habe sich aber nicht erfüllt. Aber das sei wegen der widrigen Umstände von vornherein zu befürchten gewesen. "Wir sind aufgrund der Stimmung froh, dass es nicht schlechter geworden ist als 2021."

Die Sorgen vieler Menschen wegen der Inflation und des Krieges in der Ukraine haben das Weihnachtsgeschäft des rheinland-pfälzischen Einzelhandels getrübt. "Wir werden in etwa auf dem Stand von 2021 landen", sagte Scherer. Inflationsbereinigt werde es aber auf ein Minus hinauslaufen.

Hoffen auf das kommende Jahr

Insgesamt hofft der Einzelhandel in Rheinland-Pfalz, dass die Geschäfte im Laufe des nächsten Jahres dann wieder besser laufen. "Wir gehen davon aus, dass es zunächst verhalten starten wird und dann im Laufe des Jahres anziehen wird, weil dann wieder die Preise beziehungsweise die Belastungen für den Bürger zurückfahren werden", so Scherer.