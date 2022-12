per Mail teilen

In Rheinland-Pfalz können wir uns auf mildes und wechselhaftes Wetter einstellen. Am Mittwoch wird es zunächst stark bewölkt und etwas regnerisch, so der Deutsche Wetterdienst. Später heitere es etwas auf. Mit Höchsttemperaturen zwischen fünf und elf Grad bleibe das kalte Winterwetter vorerst aus.