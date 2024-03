Wie ist das E-Rezept in Rheinland-Pfalz angelaufen?

per Mail teilen

Chipkarte statt rosa Zettel: Mit dem E-Rezept sollte alles einfacher werden. Am Sonntag endet das erste Quartal des Jahres und klar ist: Noch läuft auch in RLP nicht alles rund.

An und für sich sind E-Rezepte eine praktische Erfindung. Jedenfalls in der Theorie. Praktisch hakt es aber noch an einigen Stellen.

Etwa wenn nach dem Arztbesuch das Rezept noch nicht auf der Gesundheitskarte hinterlegt ist. Das bedeutet: Mehrarbeit in der Apotheke, Warterei für die Kunden.

Einige der Kunden seien verunsichert, einige auch genervt, sagt Apothekerin Petra Engel-Djabarian aus Worms. Schließlich müssten die Kunden dann erneut in die Apotheke kommen, weil sie gar nicht wüssten, wann das Rezept nun bereit stehe.

Frust auch in den Arztpraxen

Ähnlich sieht das in den Arztpraxen aus - viel Frust beim Ausstellen der Rezepte. Das System falle immer wieder aus, klagt auch der Hausärzteverband. "Wir fordern vom Bundesgesundheitsminister, dass er dafür sorgt, dass die Systeme stabil und zuverlässig laufen, damit die Digitalisierung eine Entlastung für uns und eine Verbesserung für die Patientenversorgung darstellt“, sagt Dr. Barbara Römer vom Hausärzteverband Rheinland-Pfalz.